Hace 208 años, cuando Mariano Moreno fundó La Gaceta de Buenos Aires pensó en un semanario revolucionario, popular y que vulgarizara el conocimiento de los derechos cívicos. A veces con virulencia, a veces con reflexión, la sociedad se detiene a discutir sobre el rol de la prensa como mediadora entre los poderes -públicos y privados- y el ciudadano, cómo representa los conflictos y la calidad informativa que ofrece. “La mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor”, decía Gabriel García Márquez. “El nuevo periodismo ya es viejo”, sostenía el recientemente fallecido Tom Wolfe. Entonces, entre lo nuevo y lo viejo, no está mal optar por lo clásico y, en el Día del Periodista, volver a Ryszard Kapuscinki, quien decía que el periodismo no es una profesión para cínicos y definía a los reporteros como “buscadores de contexto, de las causas que explican lo que sucede”. Una idea con la que trabajamos todos los días en BAE Negocios.