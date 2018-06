Carola Lorenzini, Gabriela Mistral, Victoria Ocampo y María Angélica Barreda son algunos de los nombres que se mencionarán este sábado en el tour gratuito "Rincones de la Ciudad", que justamente busca llegar con visitas guiadas no tan comunes a algunos barrios no tradicionales de Buenos Aires.

Este fin de semana la cita es en Palermo. Según destaca el Ente de Turismo porteño, que organiza el evento, se recorrerán diferentes sectores de Palermo y Recoleta para hablar de la historia de importantes mujeres no sólo locales sino también de otros países con la idea de darles visibilidad, teniendo en cuenta que cuando hablamos de la historia siempre la construimos mediante la figura del hombre y no de la mujer. "Si bien no vamos a encontrar tanto sustento material o arquitectónico sobre esas mujeres, la idea es mostrar la importancia de ellas", aclaran.

Edificios, museos y monumentos son la excusa para reconocer el legado de estas personalidades destacadas de diversos ámbitos. El punto de encuentro es Av. del Libertador y Mariscal Castilla, a las 15 hs. Se requiere inscripción previa en la web turismo.buenosaires.gob.ar.

En el trayecto, los grupos se detienen en la casa de Victoria Ocampo fue realiza en 1928 por el arquitecto Alejandro Bustillo, rompiendo los cánones arquitectónicos de la época, tal como lo hizo su dueña, una dama con ideas propias en una sociedad donde las mujeres usualmente quedaban relegadas de los derechos civiles y políticos. Hoy, la casa es propiedad del Fondo Nacional de las Artes y está abierta al público. Otra parada es el Instituto Sanmartiniano, réplica de la casa de San Martín cuando vivía en Grand-Bourg, Francia impulsada por Manuela Stegmann, viuda de José Pacifico Otero, quien fue el fundador del instituto en 1933. En la zona, además, está el monumento al Abuelo Inmortal, que representa a San Martin acompañado de sus dos nietas María Mercedes y Josefa Balcarce, que hizo un culto de la memoria de su ilustre abuelo.

En la Plaza de la República de Chile, se encuentra el busto homenaje a la poeta Gabriela Mistral, abogaba por la extensión y democratización de la enseñanza, pensando, sobre todo, en las mujeres pobres.

Si bien fue fundado por un hombre, el Automóvil Club Argentino permite destacar la participación femenina en el ámbito automovilístico de la época como Bertha Benz, esposa del famoso fabricante de automóviles Mercedes Benz que demostró manejando los autos que llevaba tiempo ideando su marido que eran perfectamente seguros y viables. Además se considera que la primera mujer argentina que manejo un auto fue Carola Lorenzini nacida en Provincia de Buenos Aires y fue la primera mujer que obtuvo el título de instructor de vuelo en América del Sur.

El monumento a Eva Perón está emplazado en donde solía estar la Residencia presidencial que compartía con Perón, lugar donde falleció en 1952. Ahí cerca, la Biblioteca Nacional resguarda las obras de mujeres como Silvina Ocampo o Alfonsina Storni.

Otra de las paradas es la Facultad de Derecho que representaba en el ideario pasado un espacio exclusivo y paradójicamente inclusivo sólo para hombres hasta que María Angélica Barreda fue la primera abogada al recibirse en 1909 en La Plata y Celia Tapias la primera el año siguiente en Buenos Aires.

Muchas historias de pioneras para descubrir este sábado a la tarde, después del fútbol.

Fechas de junio

► Sábado 23 a las 15, Chacarita: Gardel y otros artistas

► Miércoles 20 a las 15, Montserrat: En nombre de Belgrano

► Sábado 30 a las 15, San Cristóbal: Cultura Halal