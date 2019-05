Un reguero de fastidio recorrió los pasillos de la Casa de Gobierno cuando comenzó a difundirse la cantidad de jóvenes de entre 16 y 18 años que no están incorporados al padrón electoral a pesar de que la última reforma les permite votar. “Acá no tenemos nada que ver y nos caen todas las críticas”, se molestaron los funcionarios que están cerca de la organización electoral. La furia estuvo dirigida a los integrantes de la Cámara Electoral, encargados de que el padrón de votantes esté en condiciones. En Cambiemos aseguran que la tarea que fue delegada a la Universidad de Córdoba no estuvo bien supervisada y por eso apareció el conflicto. Las quejas tienen otro condimento. Hace menos de un mes, la Cámara Electoral solicitó al Ministerio del Interior más de 30 millones de pesos para organizar los debates presidenciales obligatorios. En la Rosada señalan que el monto es muy superior a lo que cuesta el operativo. “Les vamos a dar la plata, pero no más de 20 millones.”