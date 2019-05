Sucede muchas veces. Llega la invitación a un seminario o a una conferencia y los paneles están formados sólo por hombres. Como si las expertas en el tema hubieran desaparecido o nadie pudiera recordar de pronto sus nombres. Estos casos son cada vez más criticados y ya son muchos los ejecutivos, tanto mujeres como varones, que se niegan a participar en mesas de debate si no hay inclusión femenina.

"Es llamativo lo de los paneles porque es una foto muy naturalizada. En general son homogéneos: siempre participan varones que están en espacios de decisión. Para que las ideas sean diversas y las conversaciones sean más ricas, tiene que tener cierta representación, como mínimo que haya hombres y mujeres", explica a BAE Negocios Carolina Villanueva, una de las fundadoras de Grow, consultora que asesora a empresas, organizaciones sociales y cualquier tipo de institución para promover espacios inclusivos de trabajo, como base necesaria para lograr la equidad de género.

Según comenta la especialista, está comprobado que en las conversaciones donde hay mujeres se plantean cuestiones que no se tratarían en un debate puramente masculino y, además, hay menos agresión en la charla.

La pitufina

En línea con iniciativas internacionales que salen a señalar y visibilizar la ausencia de mujeres en estos espacios de construcción colectiva de conocimiento, como el sitio de internet "All men panels", en Argentina desde Grow se da cuenta de esta situación mediante la campaña #DóndeEstánLas Mujeres.

Además, se armó una base de datos de mujeres expertas en diferentes temas, que ya está circulando en las redes, para que no sea una excusa no saber dónde encontrar especialistas.

Con la leyenda “Dónde están las mujeres” se marcan en las redes los paneles sólo de hombres

"Hay espacios donde hay mujeres y antes no había. Pero en general son las mismas diez. Falta imaginación. Buscan a la pitufina para no ser todos machos. Cuando se las convoca, no tienen que hablar necesariamente de genero. Las mujeres somos expertas en todos los temas. Es importante que las organizaciones inviertan tiempo en buscar estos perfiles", destaca Villanueva.

Desde Grow comparten además recomendaciones para armar paneles con perspectiva de género. Sugieren preguntar a los y las panelistas ya seleccionados para que referencien expertas; consultar en universidades, organizaciones sociales, empresas y redes de expertas; y, claro está, elegir a las mujeres profesionales por su desempeño, no por su aspecto físico.

Además, proponen darle la oportunidad a una mujer que está comenzando y si una experta dice que no o cancela, preguntarle si puede recomendar a otra. "Si una mujer te dice que no, porque no tiene con quien dejar a las personas su cuidado, piensen juntos opciones (por ejemplo hacer eventos baby friendly)", puntualizan.

No menos importantes son los puntos que hay que tener en cuenta durante el evento: evitar que la única mujer presente sea la moderadora o encargada de tomar notas, otorgarles igual tiempo de intervención, no interrumpir ni responder por las mujeres y evitar que el/la moderador/a haga referencia a la belleza, femineidad o relaciones personales de la experta.

En España, un grupo de expertos en su mayoría economistas firmaron un manifiesto con el compromiso de no asistir a paneles sin mujeres. "Ya hay organizaciones acá hoy que tienen como política corporativa no participar de las mesas redondas si son sólo varones", destaca Villanueva.