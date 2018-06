La salida del ex CEO de Shell Juan José Aranguren del Ministerio de Energía no aplacó las dudas de las petroleras sobre las políticas que el Gobierno lleva adelante para el sector. Y es que el bienio 2015-2017 no fue un buen período para los hidrocarburos: la producción de petróleo cayó 13%. Se convirtieron así en los dos peores años petroleros en al menos 60 años, en un mercado que sigue convulsionado por la disparada del dólar y un retraso en el precio de las naftas en surtidores superior al 30% -acordado por el propio Aranguren- y la suba en el barril de crudo Brent. Para empeorar el contexto, el intento de frenar las exportaciones de las petroleras con un nuevo “barril criollo” que dejó en “veremos” la dolarización del precio de las naftas y las tarifas de gas y luz, sumó un nuevo enojo del sector. La comunidad de negocios ya se sentía molesta porque un 62% del crudo importado por las refinadoras durante el primer cuatrimestre de 2018 provino de Nigeria, una nación africana en donde el principal productor de petróleo es la angloholandesa Shell. Muchas coincidencias.