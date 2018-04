El presidente Mauricio Macri planteó el dilema del Gobierno. Muchos de sus funcionarios son ex CEOs de compañías multinacionales, o ex asesores, o ex directores, o ex partícipes de firmas con intereses en el país. Tienen su dinero invertido en el exterior y aparece entonces aquí la disyuntiva, como si fuera novedosa y no constitutiva: si el funcionario trae el dinero al país, compra acciones locales "y les termina yendo bien, pueden interpretar qué pudo haber influido". Hace poco más de un año, el 22 de marzo de 2017, el presidente Macri firmó dos decretos vinculados con el conflicto de intereses de los funcionarios a la luz del escándalo por la compensación a una empresa de su familia, el Correo Argentino. Allí se detallan los alcances y las prevenciones y menciona el rol de la Oficina Anticorrupción y los requisitos de las declaraciones juradas de bienes. El propio Macri colocó sus inversiones en un fideicomiso ciego. Tal vez sea necesario agregarle un capítulo vinculado con el esquema financiero para que los funcionarios ricos con inversiones en el exterior no tengan tristeza.