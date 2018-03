Con eco-famosos, econo-DJs, tragos, muchos brotes verdes y lluvia de inversiones se celebrará pasado mañana la cuarta edición de los Premios Milton Friedman, donde se dará cita la crème de la crème del mundillo económico.

Estos galardones rebeldes, iró- nicos, delirantes y bien de nicho nacieron de un grupo de inspirados, muchos de ellos economistas, con alta creatividad. La figura de Friedman, padre del monetarismo y de los “Chicago Boys”, premiado y cuestionado, fue elegido como símbolo de estas distinciones. “Somos un grupo de cinco o siete personas que, ya hace cuatro años, quisimos aprovechar el parecido que tenía Martín Fierro con Milton Friedman en cuanto a las iniciales para hacer, un poco con humor y un poco con sarcasmo, unos premios a la Economía”, explica el economista Ariel Setton. Y agrega: “Lo usamos también como un foco de difusión de gente nueva al mundo económico y de reconocimiento a la gente que ya está consolidada”.

Las ecoternas no tienen desperdicio, como siempre. Brindan reconocimiento a los profesionales y retratan también los hitos más desopilates del 2017 sin desaprovechan ni una aportunidad para reir un poco, que siempre es mejor que llorar.

Periodistas, economistas y funcionarios tendrán oportunidad de brillar y merecer los votos del público amante de esta ciencia. Se elegirán los más destacados en categorías como ecoheterodoxo, no economista hablando de Economía, ecotuiteros, economía under, ecoMillenial (para los sub 30), entre otras más convencionales como “Trayectoria” y “Libro especializado”. BAE Negocios está nominado en la sección Econoticias y y el director periodístico, Fernando Alonso, entre los Ecoeditores.

La votación fue realizada a través de internet. En cada edición, la participación fue creciendo. En 2016 se registraron más de 3000 votantes, de los cuales 48% fueron economistas y el resto amigos y simpatizantes.

Nombres de peso

Entre las ternas más hilarantes se votará por el Eco despido del año -rubro en el que se disputan un Friedman el periodista Roberto Navarro y los economistas Carlos Melconián y Alfonso Prat Gay-, la mejor Ciencia Ficción Económica (que incluye los brotes verdes, la lluvia de inversiones y el ajuste fiscal), el mejor conflicto de intereses -donde pujan Aranguren y las tarifas versus Llach y el billete de guanaco- y la proyección no cumplida (“la meta de inflación del 17%”, el “crecimiento del 5%” y el “Boom exportador” se miden voto a voto). No falta el premio Milton Freakman con su galería de personajes y los Ecoparecidos históricos, algunos muy logrados.

Martín Lousteau, Debora Giorgi, Matías Kulfas y Hernán Lacunza son algunos de los funcionarios y ex funcionarios nominados. En ediciones anteriores, se destacaron Alejandro Vanoli, como mejor “EcoEspeculador Lobo del Merval”, Amado Boudou, como mejor Ecoheterodoxo, y Augusto Costa como mejor Ecofuncionario.

En las ternas se repasan también episodios como las declaraciones de Esteban Bullrich y sus consejos de emprendimientos de cerveza artesanal para los desempleados o Macri y sus imprescisiones sobre los haberes jubilatorios en la mesa de Mirtha Legrand.

“Creemos que puede haber un premio, un lugar y un momento en el año en el que, sin importar tu posición ideológica podés juntarte, reír, contar experiencias y compartir un tiempo juntos”, se- ñala Setton.

Nadie quiere perderse la selfie con la gigantografía acartonada de Friedman. Una fiesta con diversión totalmente desregulada.

Las frases del año

No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé

Alfonso Prat Gay