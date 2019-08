“Hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo, y es que no le confían.” La frase es del presidente Mauricio Macri en las horas posteriores a la muy mala elección que realizó el partido de gobierno en las PASO. Ayer, una parte del “mundo” lo desautorizó. El Financial Times publicó una nota lapidaria en la que sostiene que el jefe de Estado argentino “perdió contacto con la realidad” y que esa postura pudo haber “asustado a los mercados”. Pero, párrafo seguido, el diario británico no se priva de pontificar respecto de qué debe hacer el candidato de la oposición: “Los inversores agradecerían que actúe como un estadista responsable y no como un activista”, dice y le recomienda tener posiciones “market-friendly”. No precisa si esas señales amigables al mercado son las mismas que había tomado Macri ni considera que “still” no hay presidente electo.