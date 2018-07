Que el Gobierno no haya indicado un precio promedio del dólar en el avance que envió al Congreso sobre la elaboración del Proyecto de Ley del Presupuesto 2019 no es sólo una mala noticia para los argentinos en general sino en particular para los amantes del fútbol, para quienes el próximo Mundial de Qatar sería inalcanzable. Esto se debe a que Argentina atraviesa el fin del dólar barato para el turismo emisivo, por lo que el Mundial de Rusia acaso haya sido el último en donde más de 40.000 argentinos alentaron a la Selección. Pero no sólo el aspecto lúdico de los hinchas se verá dañado: con tasas de interés del 54% para adelanto de Cuenta Corriente, los negocios para las empresas se hacen cada vez más difíciles, ya que sólo podrán operar los que tengan capital propio, por lo que el horizonte de expectativas asegura una cosa: más desempleo. Un escenario en el cual Qatar 2022 se parece cada vez más a un cuento de “las mil y una noches” que a un deseo realizable.