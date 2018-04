Poco después de que el presidente Mauricio Macri reciba hoy en la Casa Rosada a su par Mariano Rajoy se estará consumando en el Congreso argentino el puntapié inicial para que las empresas de telefonía puedan ser proveedoras de servicios de televisión satelital. Será la compensación al disgusto que le dio el Gobierno argentino al poder económico de la península un año atrás. Macri estaba volando hacia Madrid cuando el Enacom sacó una resolución que autorizó a Nextel a dar servicio 4G aunque no había participado en licitaciones. Telefónica se quejó porque había pagado 500 millones de dólares en la licitación por el espectro 4G. No está claro si el presidente Macri tuvo angustia como le manifestó en su momento al rey emérito Juan Carlos de Borbón, pero decidió apurar el debate para eliminar restricciones a las telefónicas para competir en televisión que agradará ya no al “querido rey” sino a Mariano Rajoy.