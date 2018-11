El Gobierno de Cambiemos, que se postuló como no intervencionista en la campaña, muestra cada vez más que su mano no es invisible y que el peso cae sobre los sectores con menores chances de recuperación rápida. El anuncio de un decreto para imponer un bono de $5.000 pesos al sector privado puso en alerta especialmente a las empresas e industrias en estado crítico que advierten que se agotó su capacidad de billetera. Pero deja entrever también otras urgencias. Convocó a una mesa tripartita con sindicatos y empresas pero el objetivo fue unidireccional: desactivar el paro de la CGT , con lo cual quedó presionado para imponer el pago extra por decreto. Si lo confirma, se colocará en la vereda de enfrente de los empresarios. No parece ser ese punto el más importante, compelido a desactivar todo escenario de conflicto en la calle cuando comienza la cuenta regresiva para la gran vidriera internacional que espera coronar el 30 de noviembre con la reunión del G20. En ese caso, no importa quién pague, sino controlar la calle.