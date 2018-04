"Eliminar la inflación será lo más simple que tenga que resolver como presidente." La frase de Mauricio Macri en febrero de 2015 parece más lejana que los tres años que pasaron desde que la pronunció en la mesa de Mirtha Legrand, cuando todavía no había llegado el velo del escándalo (a la señora) ni el manto de la duda (al equipo económico). Una de las consultoras más citadas en los últimos tiempos, Eco Go, estimó que por el arrastre de marzo la inflación habrá acumulado en abril un 9%, más de la mitad de lo que está proyectado para todo el año de acuerdo con la meta recalculada del Banco Central. No son los únicos. Todos los economistas corrigen la cifra por los tarifazos, aumentos de servicios, alimentos y devaluación. En aquella entrevista, el Presidente dijo también: "Hay muchos chantas que se abusan de los precios". Tendría que ver ahora si el grupo abusivo no se extendió fuera del ámbito privado.