En un entorno de inflación, el ansiado medio aguinaldo está en riesgo de escurrirse como arena entre los dedos. Ahorrar en Argentina es muy difícil, pero con el consejo de los especialistas hay chances de preservar el valor de este dinero cobrado a fin de año que siempre es un alivio y hasta ganarle a la suba de precios. Si bien muchos usarán ese dinero extra para cancelar deuda atrasada o darse un gusto, según estimaciones de Inversor Global, un 10% planea invertirlo.

El último informe del Indec de mayo indica que la inflación de los últimos 12 meses fue del 55,8%. Es decir que, en tan solo un año, la moneda argentina pierde más de la mitad de su valor. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA, las expectativas inflacionarias para los próximos 12 meses son del 31%. Teniendo en cuenta estas cifras, Diego Martínez Burzaco, Jefe de Research en Inversor Global elaboró tres carteras para distintos montos de invesión. Habrá tener en cuenta el nivel de aversión al riesgo de cada ahorrista.

Hasta $25.000

Para montos menores a $ 25.000 es clave usar instrumentos que no estén castigados por las comisiones que cobran los intermediarios. El depósito a plazo fijo del Banco Nación a 30 días con una tasa del 55% es una opción más que interesante, sugiere. Independientemente de la entidad bancaria en donde cobremos el sueldo, se puede optar por constituirlo en aquella entidad que le otorgue mayor interés.

"Si la inflación de los próximos meses es inferior a 3% mensual, con esta alternativa podrá sacar casi 2 puntos por encima. Además, en un plazo de 30 días le da margen suficiente para tener sus ahorros libres antes del período electoral y dolarizarlos si fuera necesario", explica.

Por otro lado, los fondos comunes de inversión conocidos como "fondos de money market" pueden ser otra buena alternativa. Resignando algo de rentabilidad, se puede obtener hasta una tasa del 40% anual con la ventaja de tener liquidez en solo 48 horas.

Entre $25.000 y $50.000

Se pueden incluir instrumentos algo más sofisticados. El plazo fijo y los fondos comunes de inversión siguen siendo una buena opción. Sin embargo, creemos que las letras capitalizables en pesos (Lecap) y las letras ajustables por inflación (Lecer) son instrumentos más atractivos que los anteriores.

Según los resultados de la última subasta, las Lecaps a 90 días se adjudicaron a una tasa nominal del 63% anual. Y si cuenta la reinversión de la renta, la tasa efectiva asciende al 79,39%. En el caso de las Lecer a 90 días, la tasa ofrecida es del 30% anual más el ajuste por CER.

Entre $50.000 y $100.000

Se puede destinar una porción a activos de mayor riesgo que ofrecen una rentabilidad superior. Podremos tener en cuenta instrumentos en dólares. Por un lado, tenemos las letras del Tesoro (LETEs), que rinden alrededor del 4 al 5% anual y en menor medida, los bonos soberanos en dólares de corta duración, que están rindiendo casi 20% en dólares. Si bien el rendimiento incluye la posibilidad de que haya algún tipo de quita o reestructuración de la deuda, los rendimientos no son para nada depreciables. En esta línea un portafolio equilibrado podría incluir: Lecaps (en $): 50% + Letes (en US$): 30% + Bonos cortos (en US$): 20%

Más de $100.000

Se puede diversificar más y destinar parte del dinero a algunas acciones del mercado local sin riesgo local (como Petróleo Brasileiro o Cedears) o incluso algún papel argentino que ha sido fuertemente castigado por la incertidumbre política actual. Allí, podríamos pensar en lo siguiente: Lecaps (en $): 50% + Letes (en US$): 20% + Bonos cortos (en US$): 10% + Acciones (en $): 20%.