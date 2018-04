No existe día en el cementerio de la Recoleta que un acento extranjero no inquiera por la tumba de Eva Perón. Paradójicamente, aunque la bóveda de la familia Duarte no presente las manifestaciones artísticas de muchas edificaciones vecinas, es el sitio más buscado y visitado por turistas que tratan de asimilar el aura de su mito trágico, proyectado universalmente primero por el musical y luego la película protagonizada por Madonna.