“El que viaja a Miami, que pague el dólar a 25 pesos”, afirmaba en marzo de este año el “enfant terrible” de Cambiemos, Carlos Melconian, cuando la divisa verde cotizaba en la city porteña a 20 pesos. Pero lo que muchos juzgaron como un exabrupto del ex titular del Banco Nación (producto de su enojo con la jefatura de Gabinete) ahora es un rumor que presiona cada vez más sobre la cotización del dólar, que ayer volvió a subir por tercer día consecutivo y parece encaminarse nuevamente hacia los 29 pesos. Pero el problema del mercado cambiarlo no atañe sólo a quienes quieran hace turismo emisivo en los próximos meses, ya que la debilidad del peso argentino frente a la volatilidad externa es cada mayor: ayer el peso argentino fue la moneda que encabezó el ranking de monedas de la región que más cayeron (-2,33%), y le ganó a los otros dos países más grande de la región, como Brasil, que perdió 1,60%, y México, que retrocedió 1 por ciento. Una falta de fuerza en el peso que, a esta altura, no tranquiliza ni a propios ni ajenos.