Los millennials, ese grupo etáreo ya incierto del que tanto se habla y que, según estimaciones, actualmente representan un tercio de la población argentina, están a punto de alcanzar el auge de sus ingresos. Sus integrantes gastan al menos $500 por salida y salen en promedio 3 veces por mes, lo que representa un gasto total anual de $200 mil millones. Pero, ¿en qué eligen gastar su dinero?

Una investigación de la empresa Eventbrite sobre la generación del milenio (definida como los nacidos entre 1980 y 1996, y que ahora tienen entre 18 y 34 años) revela que este público gasta cada vez más dinero en salidas. Para ellos, la felicidad no se concentra en acumular bienes: buscan crear, compartir y capturar momentos "memorables".

El alto foco que ellos ponen en aprovechar la vida garantiza el crecimiento de una economía impulsada por el consumo de experiencias. La combinación entre el interés por los eventos y su creciente capacidad de gasto está impulsando este tipo de consumos.

Los jóvenes invierten al menos 500 pesos por salida, tres veces por mes en promedio

Entre las principales conclusiones del estudio se menciona que, cuando se trata de dinero, las "vivencias" vencen a las "cosas": 3 de cada 4 millennials (78 por ciento) eligen gastar dinero en una experiencia en lugar de comprar algo físico, y el 55 por cientos afirmó estar gastando más que nunca en eventos, sobre todo en vivo.

"La generación del milenio anhela más y mejores experiencias: 8 de cada 10 personas (82%) participaron en varios eventos en vivo el año pasado: para su tiempo libre eligen fiestas, conciertos, festivales, espectáculos, artes escénicas, running y deportes temáticos. El 72% manifiesta que le gustaría aumentar este tipo de gasto el próximo año, afirmando un alejamiento del materialismo", destaca el informe.

Las vivencias ayudan a moldear la identidad y crean memorias a largo plazo: casi 8 de cada 10 (77 por ciento) millennials dicen que sus mejores recuerdos provienen de un evento en vivo al que asistieron o del que participaron.

Giros

Desde 1987, la proporción de los gastos de los consumidores en estos rubros aumentó en un 70 por ciento. La gente quiere vivenciar más, lo que lleva a las empresas a evolucionar para satisfacer esta demanda.

La naturaleza experimental de los millennials presenta una oportunidad de crecimiento para las empresas, quienes observan este cambio fundamental en la mentalidad del consumidor. "Para las generaciones anteriores, poseer el primer auto era un rito. Comprar la primera casa señalaba la realización del sueño americano. Estos marcos de vida han sido factores importantes para la creación de la identidad. Pero la generación del milenio no está interesada en tener una casa o comprar un auto, no tanto como sus antecesores. Ahora el valor real está en la experiencia, no en la propiedad", explican desde la firma.

Hoy la felicidad no se mide en posesiones. Los jóvenes de esta generación valoran el tiempo dedicado a estar con personas queridas: el 69% siente que el tiempo gastado con amigos y familiares es el más valioso.

Cambio de época y transformación del mercado de consumo.