El stock de Lebacs superior a la base monetaria, el aumento sin pausa del déficit comercial, la deuda creciente que medida contra el PBI no era alarmante pero sí lo es contra las exportaciones (el triple) o contra los recursos tributarios (más del 10%), la desaceleración de la actividad económica, el freno al consumo... todos vieron venir la crisis, pero no hicieron nada por torcer el rumbo de una política económica destinada a estrangularse hasta que Estados Unidos prendió la aspiradora de dólares. Ahí sí comenzó una carrera desordenada en el Gobierno por tratar de sostener un modelo que ya tenía todas las luces de alerta encendidas pero a nadie dispuesto a actuar. Las entidades que nuclean a la industria nacional y a las pymes fueron de los pocos sectores que sostuvieron los pedidos de correcciones. Si el cambio de nombres en el Gabinete implica mantener las mismas políticas será una señal de que, aunque miran la crisis, no la ven.