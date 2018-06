La crisis no le está dando tregua al Gobierno en materia económica. Y es que a la fuerte baja de la actividad y al aumento de la inflación, producto del traslado a precios de una devaluación del peso que superó el 60% en siete meses, ahora se le suma la escalada del barril de petróleo Brent, de referencia en el mercado local, el cual cerró en u$s78 y augura una nueva ronda de subas en combustibles. El escenario de estanflación que avizoran los mercados no sólo hundió a la Bolsa local, que cayó casi 9%, sino también a la cotización del dólar, que sigue demandado y por encima de los 28 pesos. Pero el conflicto no sólo viene desde la economía: ayer, durante el informe de gestión del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el líder de la bancada del peronismo, Miguel Pichetto, afirmó que “las señales son malas. Me parece que a veces hay que ampliar la mira. Construir un nivel de diálogo. Ver cómo salimos entre todos. Ninguna salida traumática es buena para la gente”. Un consejo que, en medio de una recesión, se parece cada vez más a una advertencia.