La música te transporta despertando la sensibilidad con cada acorde. Ese viaje de los sentidos no siempre es figurado. Recitales y festivales movilizan turismo interno, con un crecimiento de las reservas hoteleras.

Miles de personas se desplazarán hoy a La Plata a presenciar el primero de los dos recitales que dará Roger Waters. Para este evento, con entradas agotadas, parte de sus fans optarán por quedarse a dormir en la ciudad de las diagonales. Así lo indica un informe elaborado por Hoteles.com, plataforma que analizó las búsquedas en las ciudades del país con los shows más importantes del año para analizar cuáles atraen más turistas.

El relevamiento indica que los recitales de hoy y el sábado en el Estadio Único de La Plata, que marcan el regreso de Roger Waters a la Argentina en el marco de su gira "Us + Them", se hicieron sentir en la ocupación de los hoteles de la zona. En la ciudad ya no hay alojamientos disponibles y la presencia del ex Pink Floyd impactó con un aumento del 5% en las reservas en Buenos Aires.

Varios eventos para melómanos movieron la aguja del turismo durante el año. Uno de ellos fue el Lollapalooza La popularidad que ganó desde su primera edición en 2014 se ve en las cifras de reservas hoteleras. La edición de este año fue en marzo, en el Hipódromo de San Isidro. Durante esos días hubo un aumento del 250% en las búsquedas de hoteles en Buenos Aires comparando las mismas fechas del año anterior. En cuanto al tipo de alojamiento, todas las búsquedas realizadas en la plataforma correspondieron a hoteles, en su mayoría 4 estrellas. Por otra parte, el 70% fueron para hospedarse entre una y tres noches en Buenos Aires. Las entradas para el festival del año próximo ya están a la venta.

El Personal Fest de Córdoba fue otro de los más importantes de Argentina. Realizado en octubre y con bandas estrella como Molotov y Cypress Hill, impactó en la ocupación hotelera. Durante las fechas del recital hubo un 70% más de reservas que el año pasado en las mismas fechas. En relación al tipo de alojamiento casi un 90% eligió hospedarse en hoteles. Casi un 5% eligió departamentos y hostels. Teniendo en cuenta que a este festival viajan de distintas provincias y que fue durante un fin de semana, un 25% eligió quedarse 2 noches y otro 20% pasó tres noches entre las sierras cordobesas.

El Cosquín Rock, que ya es todo un clásico, también atrajo viajeros al paisaje serrano de córdoba. Durante el 2018, el histórico festival subió las reservas en casi un 60%. Alrededor de un 90% de las búsquedas fueron para alojarse en hoteles, seguido de aparts y departamentos. La mayoría de los viajeros que realizaron búsquedas en la plataforma lo hicieron para hospedarse una sola noche (20%). Quienes piensan sumarse a esta experiencia en 2019, pueden agendar reservas para el 9 y 10 de febrero.

Una escapada con la mejor banda sonora imaginable.