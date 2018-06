Con la salida de Federico Sturzenegger del BCRA y la llegada de Luis Caputo, el Gobierno jugó a tres bandas: mejorar su relación con la UIA, que decía que si se lo mantenía en el cargo al ahora ex titular del Central existía una alta probabilidad de crisis cambiaria y fi nanciera a corto plazo; cumplir con el FMI, que le pedía una unifi cación de los cargos de ministro de Hacienda y Finanzas, y tranquilizar al mercado local, que ya no confi aba en la mesa de operaciones del Banco Central ni en las decisiones tomadas por su directorio, al que consideraban errático y confuso. En ese contexto, la llegada de Toto Caputo busca acelerar el proceso de “convergencia fi nanciera” que pidió el FMI para aprobar y sostener el fl ujo de dólares que necesita Argentina para desarmar la “bomba” de las Lebacs y conseguir alguna previsibilidad cambiaria en los próximos meses. Algo no menor que decidirá la reelección del ofi cialismo en 2019. Un objetivo acaso más importante que el de lograr calmar al dólar. Porque al fi n al cabo, la política se mide en votos más que en reservas internacionales.