Desde que se estrenó Game of Thrones, Irlanda del Norte ha ganado US$ 159 millones por concepto de turismo, consolidando así a la serie como un fenómeno cultural. Asimismo, los ingresos anuales de HBO, compañía de televisión por cable que se encarga de producir la serie, aumentaron en US$ 500 millones tras el lanzamiento de la serie. A ello se suma los US$ 1,5 millones por temporada que ganan los actores principales de la saga. Aunque se trata de una gran inversión para HBO, se estima que " Game of Thrones" le deja al canal US$ 1000 millones cada año. Un negocio redondo en cualquiera de las aristas que se mire, aún con los cachet millonarios de los protagonistas.