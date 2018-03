Considero que en el Día Internacional de la Mujer, la Madre Teresa de Calcuta merece dedicarle esta nota.

Fue uno de esos seres que hicieron el bien por necesidad vital. Esta mujer de 44 Kg de peso, de 1,55 metros de estatura, físicamente muy frágil y enfermiza, demostró al mundo que seres de pequeña talla pueden proyectar sombras gigantescas.

Se llamaba Agnes Bojaxhui pero millones de hombres de todo el planeta, la conocieron con un seudónimo: la Madre Teresa.

Había nacido en 1910, el año del centenario de nuestra gesta de Mayo, en Albania, un pequeño país europeo donde no hay analfabetos. Murió en septiembre de 1997. Tenía 87 años cumplidos una semana antes.

Y pocos días después se resolvió en Las Naciones Unidas que el día de su nacimiento, 27 de agosto quedaba establecido como Día Mundial de la Solidaridad. Nada más justo.

Albania, su país de origen, está ubicada entre la ex Yugoslavia al norte y Grecia al sur. Y ¡Qué paradoja!. Esta mujer católica a ultranza, nació en un país donde los feligreses católicos no llegaban -y no llegan aún hoy- al 2% de la población.

Ella eligió para ejercer su apostolado la ciudad de Calcuta en la India. La había conocido cuando llegó allí para ejercer su noviciado, siendo una jovencita de 18 años.

Y eligió radicarse en Calcuta, porque en esa ciudad de siete millones de habitantes, las estadísticas decían que cuatro de cada diez criaturas morían allí antes de cumplir un año; y que siete de cada diez jamás conocieron una escuela.

Además se veían permanentemente en las calles de esa ciudad, carros tirados por mulas que recogían cadáveres sin sepultar y sin identificar.

Entonces pensó -seguramente con otras palabras- siendo casi adolescente, lo que expresé en el aforismo inicial:

"Una pequeña ayuda puede valer más que un gran consejo". Y que debía dar, a esos infelices, a los que la lepra y la tuberculosis les ganaban batallas diarias, amor verdadero en lo material y en lo espiritual. Y se radicó a los 19 años, en 1929, en Calcuta en la República de la India.

Hay una anécdota que la define. Transcurría 1979. Tenía ya 69 años. Había recibido esa mañana lluviosa de octubre, un telegrama de Estocolmo, Suecia. Manifestaba que le habían otorgado el Premio Nobel de la Paz con una recompensa de casi 200.000 dólares.

Dejó el telegrama sobre una mesa y recomenzó su diario recorrido por los barrios más pobres de la ciudad, llevando pan y leche para los desposeídos.

Pero la noticia del premio había corrido como reguero de pólvora; ¡Era ganadora nada menos que del Premio Nobel!.

Ya periodistas de varios países la comenzaron a buscar por la ciudad. Por fin la localizaron en una calle de los suburbios realizando su noble tarea habitual.

Vestía su gastada túnica de siempre y viejas zapatillas. Es que los grandes espíritus necesitan muy pocas cosas. Y de esas cosas necesitan poco.

Y la primera pregunta, superficial, pueril de un periodista:

-"¿Cómo se siente con este premio?".

-"¡Ah muy bien!" y agregó "creo que tengo asegurado el pan y la leche para mis pobres, por muchos meses"

La Madre Teresa falleció una semana después de cumplir 87 años.

Su gastado físico había soportado tres operaciones cardíacas.

Pero en la noche del 5 de septiembre de 1997, Dios decidió llevarse consigo a esta mujer "que sintió como propio el dolor ajeno y que por eso quizá le dolió menos el propio".

Y quiero dedicarle un aforismo a este ser humano que utilizó una de las armas más poderosas que existen y que no necesitan comprarse: la comprensión. Esa comprensión que los argentinos pudieron palpar en las dos visitas que realizó a nuestro país en 1979 y en 1982.

Y para Teresa de Calcuta mi modesto homenaje en forma de aforismo, relacionado con su noble condición humana.

"Quien apunta al cielo siempre da en el blanco"

*Escritor argentino de aforismos