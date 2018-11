Salir de vacaciones presenta mil y una ocasiones para subir fotos a instagram y entregarse a posteos constantes. Quienes quieran descansar un poco de la exigencia -o autoexigencia-de las redes sociales y evitar la pantalla del celular constantemente frente a sus ojos en cada paisaje fabuloso que visitan, pueden recurrir ahora a un nuevo servicio.

Una cadena de hoteles en Ginebra y Zurich, lanzó un nuevo servicio para "desintoxicar de redes sociales" a sus huéspedes sin que estos dejen de publicar recuerdos de sus viajes, principalmente en Instagram, según una nota de USA Today.

Los hoteles Ibis en estas dos ciudades suizas, presentaron este mes el servicio de "niñeras para redes sociales" (social media sitters) que prometen a quienes lo contraten, la guía de uno de los diez "influencers" locales para las mejores fotos, edición y hasta para responder los comentarios.

Siempre listos

"Relájate, nosotros publicamos" (Relax, We Post) es el lema con el que la cadena lanza este moderno, y algo polémico servicio. El video promocional apela a quienes cientos de seguidores y no se pueden "dar el lujo" de descansar de las redes sociales. Una pareja de enamorados da un paseo en bote. Cuando él le saca una foto a ella, surgen del agua varias personas que reclaman que la foto no fue subida a Instagram o Facebook. Irrumpe entonces la niñera que toma la foto y se encargará del posteo mientras los amantes disfrutan.

Para contratar a estos salvadores del mundo virtual, lo primero que hay que hacer es indicar la ciudad y las fechas de estadía, tras lo cual el cliente podrá eligir uno de los diez "influencers" que la web propone para que le sirva de asesor personal de su perfil de Instagram.

Los sitters, se asegurarán de que la cuenta del visitante quede actualizada, publicando imágenes, grabando "stories" e incluso respondiendo a comentarios en nombre de este durante su estancia. Todo ello tiene como objetivo que el cliente experimente un verdadero "detox" digital.