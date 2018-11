Las cualidades de liderazgo de los CEOs marcan la personalidad y, muchas veces, el destino de las empresas. Son los responsables de marcar el rumbo de la nave hacia tierras fértiles. La inteligencia para gestionar el riesgo, así como para balancear el tironeo entre la razón y la intuición marcan la calidad de los procesos de toma de decisiones y el estilo conducción.

Según un informe local, 44% de los líderes argentinos toma decisiones estratégicas privilegiando la intuición. Este estudio de la Universidad Siglo 21, que analiza la percepción de 800 dueños, gerentes y directivos de empresas, también concluye que a mayor edad, mayor apetito de riesgo; y que las mujeres tienen mayor tendencia a poseer un estilo directivo consultivo, en busca de consensos y consejos en otras personas al momento de decidir.

El sondeo advierte que entre el 39% y el 44% de los líderes no utilizan metodologías racionales cuando se encuentran analizando qué decisión tomar. Además, 1 de cada 3 no usan métodos que aseguren la calidad de sus implementaciones, ya que no buscan profundamente información de manera exhaustiva para garantizar los buenos resultados ni generan alternativas.

Millennials más cautelosos

La audacia en la conducción es una herramienta que debe calibrarse con buen ojo. En líneas generales, de los directivos encuestados, al 58% le agrada asumir riesgos en las decisiones que toma y el 57,5% elige la alternativa de mayor beneficio, aunque sea la más arriesgada.

La edad de los líderes impacta en los resultados ya que, a mayor edad, mayor apetito de riesgo. Según el corte por generaciones, los millennials (18 a 35 años) son los que menos apetencia al riesgo presentan, en comparación con la generación X (36 a 50 años) y babyboomers (mayores de 50 años). Sorprendentemente, cuando se trata de decisiones estratégicas, los más jóvenes son más conservadores que sus colegas de mayor edad.

El tamaño de la empresa es otro de los factores de fuerte incidencia. Los pertenecientes a las grandes compañías muestran valores más altos en la racionalidad procedural y en la consiguiente calidad de implementación. Por ejemplo, en un 33% de micro-empresas se encontró una "racionalidad procedural alta", en comparación con el 48,6% de grandes empresas.

En cuanto a los estilos, el estudio identifica cinco: espontáneo, evitativo, intuitivo, dependiente y racional. "Quienes ostenten este último pueden tomar decisiones estratégicas de mayor calidad y tienen más inteligencia de riesgo que aquellos en los que preponderen otros", sostienen los expertos de la Universidad Siglo 21.