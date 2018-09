Cuando el célebre psicoanalista Jacques Lacan repetía que “la verdad tiene estructura de fi cción”, sin duda no estaba pensando en la economía argentina. Pero la frase del analista francés bien puede ser aplicada a la deuda externa criolla, que cada vez se asemeja más al primera película de la saga Back to the Future (Volver al futuro), cinta que retrata los enredos del adolescente Marty McFly, que, al ser enviado accidentalmente en el tiempo (de 1985, su época, a 1955), altera el momento en el que sus padres se conocieron y enamoraron, por lo cual debe volver para lograr reunirlos y asegurar así su propia existencia. El fi lme sería una anécdota si no fuera una metáfora inquietante de la deuda pública argentina, que este año se aproxima al 70% del PBI, el nivel más alto en doce años, y que de acuerdo con la califi cadora de riesgo Moody’s llegaría al 90% en 2019. Esa misma relación implicó que la deuda fuera del 55% en el 2001 y que saltara al 166% en relación con el PBI tras la devaluación del 2002. Datos preocupantes que hacen pensar que quien llegue al gobierno en 2019 debería repasar con mucho cuidado los aciertos y los errores del joven Marty