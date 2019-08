Los principales medios extranjeros posaron en las últimas horas la mirada sobre Argentina, no ya como tierra prometida de inversiones como hace casi cuatro años, sino colocando signos de interrogación y preocupación sobre la debilidad del programa económico del Gobierno de Cambiemos. “Macri intenta apuntalar la confianza en medio de las preocupaciones del mercado”, indicó el Financial Times. “Mauricio Macri intenta a la desesperada evitar un colapso económico antes de las elecciones de octubre”, apuntó El País, de España. El New York Times sentenció que el riesgo país se “dispara” mientras el Gobierno avanza en la reestructuración de la deuda. Y el Wall Street Journal remarcó que “se espera que la moneda débil alimente la inflación, que es una de las más altas del mundo”. Hasta el diario vecino Folha de Sao Paulo habla de una “moratoria encubierta” tras el eufemismo de “reperfilar”. Volvimos al mundo, pero no para ser mejores