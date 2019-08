Corría el martes 13, apenas dos días después de la peor jornada electoral que atravesó el presidente Mauricio Macri, y el Americas Society que organiza el Council of the Americas se embarcaba en la difícil tarea de poner a funcionarios del Gobierno delante de un grupo de empresarios, más enojados con la realidad del país que con el temido futuro. El evento anual que el COA coordina junto a la Cámara Argentina de Comercio iba a contar con la presencia de Dante Sica, Guillermo Dietrich, y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez. Pero 48 horas después se anunció la postergación hasta días antes de la asunción del nuevo presidente. Más allá de la inconveniente situación por la polémica del congelamiento de los precios en las naftas que ponía en mesas enfrentadas a los participantes, quedó claro que el clima no preveía un público con muchos aplausos. Y por eso aumentaron la máxima: no te cases, no te embarques... ni te reúnas.