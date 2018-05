Con más de un 50% de galerías del exterior, una extensa convocatoria de profesionales y coleccionistas y más de 400 artistas de 27 ciudades, abre sus puertas mañana arteBA, un espacio consolidado en la agenda internacional como un evento clave para generar intercambios.

Esta edición número 27 llega un par de meses después de la modificación de la ley 24.633 sobre circulación internacional de obras de arte con el decreto del 16 marzo y la nueva reglamentación que simplifica la exportación. Este factor potencia las expectativas de ventas, en un momento, además, en el que, tras la suba del dólar, muchos inversores pueden empezar a pensar en el arte como un activo de refugio.

"La modificación debería tener un impacto. Más allá de la feria, va a alentar que a que muchos artistas locales sean invitados a viajar. Al no ser tan complicada ahora la circulación de obra, va a permitir que más cantidad de artistas locales se animen a participar afuera y al revés. Esa fluidez va a hacer que el mercado crezca", indica Luis Incera, abogado y vicepresidente de arteBA.

Según explica, antes existían cinco organismos que funcionaban como autoridad de aplicación y se generaban trabas y burocracia. El trámite para sacar las obras del país era tan engorroso que a veces era más fácil que los artistas argentinos se instalaran en el exterior unos meses a producir. Para las galerías que querían participar en ferias también era difícil.

Ahora, se pueden llevar hasta 15 obras como equipaje de mano acompañado y el trámite se realiza online. Hay dos tipos de autorización: el simple aviso (como declaración jurada) y la licencia para el caso de los trabajos de anónimos o de artistas fallecidos hace más de 50 años. En este último caso, hay que declarar el valor de la obra y el Ministerio de Cultura puede ofrecer comprarla para que no se vaya del país.

"Muchos argentinos que se están formando una colección y ven una obra de arte en el exterior, se van a animar más a traerla. Lo mismo para los coleccionistas internacionales que ven algo acá", destacó.

La mirada del inversor

Poner un pie en el mercado para muchos es adentrarse en territorio desconocido. "En Argentina nos gusta invertir a corto plazo y en activos que tengan liquidez inmediata. Invertir en arte no es lo mismo que invertir en un bono", señala Incera y agrega: "Lo que es cierto es que el país es el único lugar donde hay tanta escena artística y el arte no tiene precio acorde mercado internacional. No hay artistas ni muertos ni vivos por arriba del millón de dólares. La campana del millón no sonó nunca y en otros países de la región, como Chile y Brasil, esto no se da".

Consultado acerca de la rentabilidad que se puede obtener en este campo, a modo de ejemplo, comentó: "Si una persona empieza a comprar arte hoy, supongamos 10 obras de artistas jóvenes a u$s 5.000 cada una, con mínimo asesoramiento, en 10 años seguro que al menos 3 de ellas valdrán u$s50.000. En los 90, los Macció se compraban por unos u$s20.000 y hoy no bajan de 100.000". Y cerró con un consejo: "Lo importante es comprar lo que a uno le gusta. Disfrutar el valor estético del cuadro amortiza también la inversión".