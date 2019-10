n El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, confirmó ayer que el viernes se reunirá con la cúpula del FMI, integrada por la flamante directora gerente, Kristalina Georgieva, y el representante estadounidense, David Lipton, junto con el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, en el marco de las reuniones anuales del organismo. Pese a que la negociación por los US$5.400 millones pendientes del préstamo stand by sigue abierta ante las urgencias financieras del Tesoro, el funcionario afirmó que "no habrá definiciones sobre el desembolso esta semana". "Es una reunión de seguimiento", agregó. Además, Lacunza aseguró que el Gobierno no está analizando un endurecimiento del cepo cambiario, como especulan en el mercado a raíz de la sangría de reservas.