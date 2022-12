Se fue el 2022. En la resaca de los días pasados quedan balances y aprendizajes también en el cambiante mundo laboral. La firma global Great Place to Work realizó una investigación en la que plantea seis aprendizajes que dejó el año. El estudio se realizó con datos en más de 250 empresas de las más diversas industrias y tamaños en Argentina.

De este modo, se tuvo en cuenta a la opinión de miles de colaboradores que contaron sus experiencias de manera diaria, qué los moviliza a elegir dónde trabajar y cómo quieren hacerlo. A continuación los hallazgos:

1) La renuncia silenciosa: Esta tendencia implica que los colaboradores no renuncian por completo a sus trabajos, sino que han decidido que deje de ser el centro de sus vidas. Entonces, no miden su autoestima principalmente por su rendimiento y productividad en el trabajo. Este fenómeno suele darse en contextos laborales donde los colaboradores consideran que no reciben un salario justo, oportunidades de promoción o que su trabajo no tiene un propósito. Sumado al hecho de que experimentan sobrecarga laboral. Para combatirlo, es importante ayudar a prevenir el agotamiento de los colaboradores. Cuando el líder presiente que esto sucede con alguno de sus colaboradores, lo primero que debe hacer es realizar una entrevista de permanencia. Pero si ya es demasiado tarde y esta opción no resulta, se puede evaluar una rotación de puesto.

2) La seguridad psicológica no es negociable: No existe un gran lugar para trabajar si no hay garantía de seguridad psicológica. Eso siempre fue evidente, pero la pandemia lo hizo innegociable. No solo porque los empleados lo exigen, sino también porque los costos operativos disminuyen como consecuencia de la reducción de las tasas de ausentismo y los niveles de estrés de los empleados, la rentabilidad aumenta y los colaboradores comprometidos generan clientes más satisfechos.

3) El bienestar impera en los mejores lugares para trabajar: Para lograrlo, varios factores claves se fusionan y lo hacen tangible. Entre estos, el estudio enumera "los liderazgos de cercanía con escucha activa, la construcción de relaciones de confianza entre todos los niveles de la organización, poder desarrollar el propósito personal en el trabajo, lograr el equilibrio entre la vida personal y laboral, y la diversidad e inclusión".

4) Reclutamiento y fit cultural: Captar al mejor talento es importantísimo, pero que exista "fit cultural" entre la persona y la organización, es imprescindible para lograr los mejores resultados. Por eso, cuando los colaboradores comparten los valores y la cultura organizacional, su capacidad de trabajo se potencia.

5) Darle la bienvenida al error: Las empresas más innovadoras demostraron ser aquellas donde el error no es sinónimo de castigo, sino un aspecto determinante del proceso de evolución. Cuando los colaboradores se sienten libres de testear ideas, sus niveles de motivación aumentan. "Para que esta cultura de innovación se fomente, el rol de los líderes es clave, como así también eliminar el micromanagement y dar rienda suelta a la creatividad y capacidad de ejecución del empleado.

6) Garantizar la estabilidad económica también es cuidar: Otra de las revelaciones importantes que dejó el 2022 es que un salario que reconoce el trabajo y el esfuerzo es visto por los colaboradores como una forma de cuidado. El salario, en definitiva, representa para las personas el valor de su trabajo y, cuando sienten que el mismo está por debajo de lo que merecen, esto genera desmotivación y bajas en el rendimiento.