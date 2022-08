Con apenas 19 años y solo dos de ellos en la Universidad, Daniella Pierson envió por primera vez The Newsette, un newsletter creado por ella a las apuradas, con una redacción llena de errores, en un formato que era una versión modificada de Mailchimp y con una página de presentación hecha aceleradamente en un sitio de Wix. El producto llegó a la casilla de solo 11 personas. Aún así, sentía que era algo novedoso y, lo más importante, que le apasionaba.

Pierson no imaginaba que, apenas cinco años después, ese newsletter dirigido principalmente a mujeres profesionales contaría con 500.000 suscriptores e ingresos por más de un millón de dólares en un mes. Y, siete años después, The Newsette generaría más de USD 40 millones en ingresos anuales y ella sería una de las mujeres hechas a sí mismas más ricas de Estados Unidos.

Joven y exitosa, Pierson aclara una y otra vez que no es perfecta, y que nunca lo fue. Desde pequeña que tiene TOC y depresión. La importancia que le daba a la salud mental crecía al mismo tiempo que lo hacía su newsletter. Un día decidió poner manos a la obra: nerviosa, suspiró y aceptó una llamada de Zoom en la que estaban Mandy Teefey, productora conocida por el programa de Netflix 13 Reasons Why, y su hija, la actriz Selena Gomez.

Juntas, las tres mujeres fundaron WonderMind, una startup con menos de un año de edad dirigida al cuidado de la salud mental que ya cuenta con miles de adeptos y el visto bueno de inversores, que ven buenas perspectivas de crecimiento.

La terapia que cambió todo

La vida no fue fácil para Pierson. De madre colombiana y padre estadounidense, ambos de orígenes humildes, la joven comenzó a desarrollar sus TOCs desde pequeña, sin saberlo. Para poder dormir sin molestarse por pequeñas cosas, adoptó una serie de rituales que iban desde mirar debajo de la cama hasta que "se sintiera bien" y golpear sus manos contra el suelo, a veces tan fuerte que le sangraban.

En el colegio las cosas no iban mejor: su hermana gemela era la alumna estrella, mientras que ella era "la gemela tonta". Pierson se enteró por una clase de salud en secundaria que tenía TOC, pero como sus padres no creían en la terapia, no le dijo a nadie. Tampoco tenía el dinero para costearla por sí misma.

Daniella Pierson jamás había aceptado inversores externos

Mientras su hermana brillaba en la Universidad de Pensilvania —de la que se graduó summa cum laude para después ir al cine con Universal—, ella sufría lejos de su casa en Jacksonville, Florida. Desde su habitación en la Universidad de Boston, notó que no encontraba tiempo para visitar sus sitios web favoritos. "Supe que quería estar en el mundo de las revistas pero no tenía ninguna relación con nadie de Nueva York ni conocía a nadie en el sector", explicó Pierson a Business Insider (BI). "Así que pensé que si creaba algo propio, me ayudaría a destacar", agregó. Y allí nació Newsette.

Gracias a los ingresos del newsletter, en su penúltimo año de universidad pudo pagar un terapeuta que le recetó Prozac. Sumado a un poco de terapia cognitiva conductual, las cosas dieron cambio drástico, y Daniella entró en la lista del decano en el último año y obtuvo casi todas las A's.

La construcción de Newsette

Cuando comenzó, el newsletter solo tenía 11 suscriptores y se armaba a las apuradas. La primera lectora (y editora) fue y sigue siendo Alex Aster, su hermana. El producto creció gracias a la propia Pierson, que pegó folletos por los pasillos de la universidad y buscó amigas y contactos lejanos en Facebook, a quien les explicó el proyecto y les envió merchandising gratuito a cambio de promoción.

"Estaba bastante segura de que esto era algo superficial, pero iba a las páginas de amigos de amigos y les enviaba mensajes diciendo: 'Hola. Estoy empezando en una compañía que es genial. ¿Te gustaría ser embajador? Solo tienes que conseguir que 10 personas se suscriban", contó a BI. Así, dijo, consiguió sus primeros 10.000 suscriptores.

Newsette es un éxito absoluto

Ahora, los suscriptores obtienen puntos por referir nuevos lectores a través de un código de referencia personalizado; los puntos se pueden usar para canjear cualquier cosa, desde un "boletín dominical exclusivo" (3 puntos) hasta una variedad de regalos: una taza de café (15 puntos), una sudadera "genial" (55 puntos) o café gratis por un año (350 puntos).

¿De qué trata Newsette? Es, en esencia, un newsletter. Tiene una página web que muestra artículos y entrevistas antiguas, pero podría sobrevivir sin eso. Dentro del producto hay mucho contenido de otras páginas como People y Vogue, porque Newsette busca ser un recurso para lectores. Además, tiene su propio contenido y entrevistas propias que terminan de darle forma a un boletín lleno de enlaces, noticias y contactos para mujeres jóvenes.

"Estamos centradas al 100% en ser un boletín electrónico diario, una conversación íntima entre la mujer que lo lee y su bandeja de entrada. Es como hablar directamente, no creemos en el viejo modelo de una página web", explicó Pierson.

De 0 a 220

Hoy en día, Newsette tiene asociaciones y anunciantes que incluyen Bumble, Fidelity, Old Navy, Twitter y Walmart. También hace colocación de productos con marcas como Amazon y Michael Kors. Hace dos semanas se vendió una pequeña participación a un inversionista en una transacción que valora la compañía en 200 millones de dólares.

Ese fue el primer dinero externo que tomó Pierson (además de un préstamo de $15,000 de sus padres, que ella pagó), que sigue siendo la accionista mayoritaria de la compañía. Forbes estima el patrimonio neto de Daniella en 220 millones de dólares. Así, con 27 años recién cumplidos, es la más joven de la lista de mujeres hechas a sí mismas del 2022 que elabora Forbes. Muy cerca quedó Lucy Guo, cofundadora de la empresa de tecnología Scale AI, que con 28 años apareció en la lista de Forbes con un valor de 440 millones de dólares.

Nada de eso basta para Pierson: junto a Selena Gomez y Mandy Teffey fundó WonderMind, que se centrará en perseguir el estigma que se crea alrededor de los trastornos y enfermedades mentales. “Queríamos crear algo fuera de la caja que se metiera en la suciedad de lo que realmente podría ayudar a las personas”, dijo Teefey, quien dirige el contenido creativo de WonderMind, a Entrepeneur.

Pierson junto a Selena Gómez y Mandy Teffey (Entrepeneur)

Los expertos coinciden en que la idea es realmente prometedora. GIMBHI, que analiza y apoya el espacio de inicio de salud mental, predice que las inversiones de capital de riesgo para 2021 duplicarán con creces los 2.300 millones de dólares en 2020 (WonderMind recaudó fondos semilla de inversores estratégicos).

Recién ahora Pierson se tomó una semana de vacaciones, después de cuatro años de trabajo ininterrumpido. "No podía relajarme. Nada me trae tanta felicidad como construir empresas", dijo a Forbes. Con un presente y futuro brillantes, Daniella no quiere "que ninguna persona con problemas de salud mental se quede fuera del éxito". “Quiero mostrarle al mundo que el éxito puede verse diferente”, concluyó.