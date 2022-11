Cientos de empleados de Twitter renunciaron a la red social luego de que Elon Musk, su nuevo dueño, les exigiera que deberán quedarse por “largas horas con alta intensidad laboral” para trabajar duro, o irse. Esto genera preocupación sobre el futuro de Twitter, ya que se cerraron las oficinas hasta el lunes y no permitirán a los trabajadores hacer el mantenimiento necesario. Además, puede haber fallas debido a la salida de una gran cantidad de ingenieros.

Musk fijó ultimátum hasta la tarde del jueves para que todos los empleados respondieran "sí" en un formulario de Google si querían quedarse en lo que él llama " Twitter 2.0"; de lo contrario, ayer sería su último día de trabajo y recibirían una indemnización.

La nueva purga de las filas de Twitter se produce después de que Musk despidiera recientemente a decenas de empleados que lo criticaron o se burlaron de él en tuits y mensajes internos. El empresario prohibió el trabajo remoto y anunció el despido de casi la mitad de los 7.500 empleados de la red social.

Luego de esta revolución en la compañía, el magnate —y ahora CEO de la empresa— envió un correo electrónico a los empleados avisándoles que se endurecerá la cultura laboral. "De aquí en adelante, para construir un Twitter 2.0 disruptivo y lograr el éxito en un mundo cada vez más competitivo, tendremos que ser extremadamente duros. Esto significa trabajar largas horas a alta intensidad", señala el memo interno enviado por Musk y difundido por la agencia Bloomberg.

El correo electrónico consta de un formulario adjunto de Google Forms: los empleados debían cliquear "sí" en el caso de que decidan aceptar la propuesta de Musk o, de lo contrario, si no respondían antes de la fecha límite, iban a ser despedidos con un preaviso de tres meses.

Una vez que se cumplió el plazo, cientos de empleados comenzaron rápidamente a publicar mensajes de despedida y emojis de saludo en el chat laboral de Twitter, anunciando que habían dicho no al ultimátum de Musk. "No voy a pulsar el botón", publicó en Slack un empleado que se marcha. "Mi guardia termina con Twitter 1.0. No quiero formar parte de Twitter 2.0", según publica The Verge.

Las salidas ponen de manifiesto la reticencia de algunos de los cerca de 3.000 empleados de Twitter a permanecer en una empresa en la que Musk despidió anteriormente a la mitad de la plantilla, incluida la comisión directiva, y está cambiando despiadadamente la cultura para hacer hincapié en las largas jornadas y el ritmo intenso.

A Musk no parece preocuparle mucho la desvinculación de ciertos empleados, ya que afirma que “las mejores personas se quedan” en Twitter. También se reunió con empleados con altos cargos para intentar convencerlos de quedarse, según afirmaron a Reuters dos personas que trabajan allí.

La compañía también le notificó a los empleados que cerrará las oficinas y quitará el acceso de empleados al sistema hasta el lunes, mientras que oficiales de seguridad echaron a algunos empleados de una oficina durante el jueves por la tarde. Así lo afirmaron diversas fuentes consultadas por Reuters.

La gestión de Elon Musk en Twitter levantó la controversia en sus empleados.

Alrededor de 110 trabajadores de Twitter de cuatro continentes anunciaron su decisión de irse en posteos en Twitter. En contraste, se calcula que son solo 15 los empleados que notificaron en la red social su decisión en mantener su puesto en la empresa.

También se estima que son 500 los empleados que escribieron mensajes de despedida en el chat interno que tienen los trabajadores de la red social.

Según una encuesta en la aplicación Blind, que se encarga de verificar trabajadores con sus cuentas de mail y les permite compartir información de manera anónima, mostró que el 42% de los 180 empleados de Twitter que votaron eligieron por la opción de renunciar. Un cuarto de ellos opina que decidió quedarse a regañadientes, y un 8% restante afirmó que va a quedarse sin ninguna duda.

Aún así, el número exacto de trabajadores de Twitter que tienen la intención de irse podría no estar establecido de forma concreta. En ese sentido, la red social aún no contestó consultas sobre esto.

La estabilidad de la plataforma

La salida de empleados también incluye a varios ingenieros que se encargan de arreglar errores en la red social y de evitar posibles cortes de servicio en la misma, algo que puede repercutir en posibles fallas en la aplicación.

Durante la tarde del jueves, la versión de Twitter que usan los empleados comenzó a funcionar mal, según una fuente cercana a Reuters. Y estimó que la versión pública de la red social estaba cerca a dañarse durante la medianoche del jueves, lo que sería difícil de arreglar debido a la renuncia de los empleados que se dedican a eso. Por ahora, esto no sucedió.

El CEO pidió a sus empleados en transformar a la red social en una versión 2.0 con exigentes condiciones de trabajo

Otra encuesta en Blind dejó asentado que la mitad de los empleados abandonaría su trabajo en Twitter. A eso se suma a una cadena de mails que envió Musk a sus empleados, en donde les proponía quedarse para transformar a la red social en una versión 2.0, para la que deberían depositar toda su energía en trabajar, o irse.

Entre las salidas de los empleados se encuentra Tess Rinearson, quien construyó un equipo de cripto en Twitter, y twitteó emojis de corazones azules a modo despedida en su cuenta personal.