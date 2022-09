Elon Musk ya tiene 10 hijos de diferentes madres, a sus 51 años. Pero su padre, Errol Musk, quiere que tenga aún más. Errol, que no tiene una buena relación con su hijo, basa su argumento en que el dueño de Space X, Tesla Motors y Starlink es una especie de rey, por todo el dinero que tiene. Así, busca que siga con su "dinastía".

"No veo ninguna razón para que Elon no tenga más hijos. Las monarquías del pasado no pensaban en tener hijos, y todos eran ilegítimos", declaró el padre de Elon Musk. A este argumento, añadió: "Alrededor del 80% de ellos eran ilegítimos en Europa: 20 o 30 hijos. Tienes el dinero y eres un rey o algo así, ¿por qué no ibas a hacerlo?".

Elon Musk y sus hijos

Musk sigue los pasos de su padre, y logró superarlo. Errol tiene 7 hijos (dos de los cuales los tuvo con una de sus hijastras), mientras que Elon ya suma 10 descendientes con distintas mujeres y un árbol genealógico complejo.

El primogénito de Elon y su primera esposa, Justine Wilson, falleció en el 2002 de una muerte súbita infantil. Su nombre era Nevada Musk. Con ella tuvo también a su primer par de gemelos, Vivian (quien pidió cambiarse el nombre para no vincularse más con su padre) y Griffin, de 18 años; así como a los trillizos Kai, Saxon y Damian, de 16 años. Los cinco fueron concebidos por fertilización in vitro, y el matrimonio se divorció en 2008.

Pasó más de una década para que Musk vuelva a ser padre. En plena pandemia, en el 2020, la música Grimes dio a luz a su primer hijo, un varón, X Æ A-Xii, y en diciembre de 2021 dieron la bienvenida a una hija, Exa Dark Sideræl, a través de un vientre de alquiler. En ese momento ellos ya estaban separados.

Pero en noviembre de 2021, semanas antes de que nazca su hija con Grimes, Elon Musk fue padre en secreto de gemelos con Shivon Zilis, una ejecutiva de 36 años de su empresa de biotecnología Neuralink. La ingeniera concibió a través de fertilización in vitro, y aseguró que ella y Musk no tenían ningún tipo de relación sexual ni afectiva. Musk tampoco presentó a sus hijos número 8 y 9 de forma pública, aunque sí los reconoce como propios.

Mientras tanto, la existencia de su décima hija, que tuvo con Grimes, fue descubierta cuando un periodista que había ido a la casa de la cantante para hacerle una entrevista escuchó un llanto que provenía desde otra habitación.

En la fotografía aparecen la mitad de los hijos que tiene Elon Musk: son los que tuvo con Justine Wilson, su primera esposa

Elon Musk y Errol Musk: relación padre e hijo

El historial familiar de Elon Musk es complicado y extraño, y eso incluye en gran medida al rol de su padre. Errol Musk, padre de 7 hijos, parece ser un defensor empedernido de la reproducción a toda costa, y actúa en consecuencia: “Lo único para lo que estamos en la Tierra es para reproducirnos”, afirmó hace unos meses.

En julio de este año, el hombre de 76 años reconoció que ya tuvo dos hijos con su hijastra Jana Bezuidenhout, de 34 años. Según contó en una entrevista con The Sun, Errol dijo que el nacimiento de su nuevo hijo “no fue planeado”, pero que probablemente embarazó a Bezuidenhout durante el año y medio que vivieron juntos después del nacimiento de su hijo Rushi. "No comprobé su ADN. Pero se parece a mis otras hijas. Parece Rose y Tosca mezcladas. Se parece exactamente a Rushi y se comporta como él. Así que es bastante obvio, ¿sabes?", contó sin pelos en la lengua.

Sin embargo, el bebé no podrá disfrutar de sus padres en un mismo hogar, ya que Errol confirmó que no vive más con Bezuidenhout, en parte porque se dio cuenta de que su diferencia de edad de 42 años podría ser demasiada. Y la grieta etaria se suma a una condición que ya por sí sola es peculiar: la madre de sus hijos es también su hijastra. Sus otros hijos "todavía se sienten un poco raros por eso", dijo. No son los únicos, ya que en el resto de la familia también trajo incomodidades.

Errol se casó con la madre de Jana, Heide Bezuidenhout, cuando Jana tenía 4 años. Los dos estuvieron casados durante 18 años y tuvieron dos hijos juntos. No está claro cómo era la relación de Errol y Jana como padrastro e hijastra, aunque Errol le dijo al Sunday Times en 2018 que en realidad no consideraba a Jana su hijastra porque "fue criada lejos de la familia durante largos períodos". Dijo que él y Jana se volvieron a conectar en 2017 (unos ocho años después de que se divorciara de su madre).

Por su parte, Elon Musk nació en 1971 como producto del matrimonio de Errol y Maye Musk en Pretoria, Sudáfrica. La pareja decidió divorciarse en 1979. El padre del creador de Tesla dirigió un exitoso negocio de ingeniería y sometió a sus hijos a una rigurosa educación en casa, además de su escolarización.

En 2017, Elon Musk habló de la relación con su padre, y en la revista Rolling Stone lo calificó como "un ser humano terrible". "No tienes idea de lo malo que es. Casi todos los crímenes que puedas imaginar, los ha cometido. Él ha hecho casi todas las cosas malas en las que podrías pensar”, agregó con lágrimas en sus ojos. “Es tan terrible que no puedes creerlo”, lamentó, mientras que Errol aseguró que no está orgulloso de su hijo.

Sin embargo, no son tan distintos, ya que Elon emite los mismos discursos a favor de la reproducción que caracterizan a su padre. "Haciendo mi mejor esfuerzo para ayudar a la crisis de despoblación. El colapso de la tasa de natalidad es el mayor peligro al que se enfrenta la civilización con diferencia", dijo en julio pasado.