Elon Musk dejó de describirse en su perfil de Twitter como “vendedor de perfumes” para ser Chief Twit, o sea, tuitero en jefe. De esta manera, el estadounidense confirmó la compra calculada en USD 44.000 millones de una de las redes sociales más importantes del mundo, luego de varios meses de espera. Según comunicó en su red social, la nueva adquisición apunta a la idea de permitir debates "saludables" en internet.

El hombre más rico del mundo y fundador de PayPal, Tesla y SpaceX, había publicado este miércoles un video en Twitter en donde se lo podía ver entrando a la empresa cargando una bacha de baño. "Entering Twitter HQ - let that sink in!", escribió el magnate, algo que se traduce como "Entrando a las oficinas de Twitter, ¡tomen nota!". ¿Por qué la bacha, entonces? Porque "sink" también se traduce a bacha, por lo que el escrito bromea con que "dejen pasar a la bacha" a las oficinas.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Este posteo fue un guiño frente a la fecha límite que puso la Justicia para que se concrete el trato, fijada para el 28 de octubre. Así, hoy el empresario publicó una carta en la cual explicó las razones por las cuales quiso comprar una de las redes sociales más importantes del mundo: "No lo compré porque fuese fácil. No lo hice para ganar más dinero. Lo hice para intentar ayudar a la humanidad, a la que amo”.

De esta manera, el multimillonario continuó: “Es porque creo que es importante para el futuro de la civilización contar con una plaza común digital donde se puedan discutir un amplio rango de creencias de forma saludable sin recurrir a la violencia”.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

Las presuntas nuevas medidas del empresario

Elon Musk planea despedir al 75% del personal de Twitter, alrededor de 5.600 empleados. Además, trascendió que una de las principales medidas que el empresario tiene en el tintero se refiere a la multiplicación de los ingresos de la empresa a través de la exploración de vías relacionada con la suscripción de los usuarios.

Aparentemente, también está trabajando en moderación de contenidos, pues Musk quiere ser mucho más laxo, ya que es un “un absolutista de la libertad de expresión”, según sus propias palabras.

Eso, sin embargo, puede suponer que proliferen la desinformación, las noticias falsas y los mensajes de odio. Por ejemplo, el empresario es partidario de readmitir al expresidente norteamericano Donald Trump, que ahora propaga "fakes news" en su red, Truth Social.

Aparentemente, los planes de Musk apuntan a convertir Twitter en una especie de aplicación integral. “La compra de Twitter es un acelerador para crear X, la aplicación para todo”, fue el primer tuit del magnate tras volver al plan de comprar la red social por 44.000 millones de dólares.

En el pasado, el empresario mostró su admiración por la aplicación china WeChat, que evolucionó desde un servicio de mensajería a una plataforma multinacional con medios de pago, comercio electrónico, salud, gestión de suscripciones y todo tipo de servicios, casi imprescindible para la vida diaria en China.