Si hay algo por lo que se caracteriza Elon Musk es por los giros inesperados. Adquiere enorme cantidades de Bitcoin y después las vende. Compra Twitter, después se arrepiente, y luego da marcha atrás. Amenaza con retirar Starlink de Ucrania y a los días lo mantiene. Los empleados de Twitter, que ahora ya lo ven como su próximo jefe aunque el acuerdo no se haya cerrado, esperaban una sorpresa. Sin embargo, esta vez no se trató de un giro inesperado.

El CEO de Tesla tiene hasta el 28 de octubre para cerrar la compra por 44.000 millones de dólares, pero sus últimos movimientos indican que, esta vez, sí se concretará. Como esa parte ya está saldada, el magnate y su equipo ya delinean el futuro de la red social, con una visión de crear la "súper app" X que hace rato ronda los sueños de Elon Musk.

Entre las muchas medidas que se vendrán, el Washington Post alertó en un informe que el multimillonario planea eliminar el 75% del personal de Twitter, a partir de un despido masivo de alrededor de 5.600 de los 7.500 empleados. Aunque el número es sorpresivo, no es del todo inesperado: a mediados de 2022, Musk había sugerido que los despidos eran una posibilidad.

Despidos masivos en Twitter

En la previa de la llegada de Musk a la red social, ya hubo algunas renuncias y despidos. Es que el propio Twitter planeaba despedir a alrededor de un cuarto de su personal —un ahorro de 800 millones de dólares— debido al contexto económico y el incumplimiento de promesas a inversores. Sin embargo, es muy distinto despedir al 25% de los trabajadores a que solo quede ese porcentaje en la empresa.

¿Puede Elon Musk hacer semejante recorte? Aunque en la teoría puede hacerlo —sería el dueño, por lo tanto no debería pedir permiso a nadie—, en la práctica es un poco más complicado. Un despido masivo de esas características impactaría de inmediato en las operaciones diarias de la plataforma, por lo que el cambio tendría una repercusión casi instantánea en los usuarios.

Algunos medios estadounidenses ya especulan con que el plan de Musk es, en realidad, uno de los tantos movimientos del magnate para impresionar a los inversionistas y a quienes le prestarán dinero para financiar el acuerdo. Sin embargo, no se sabe exactamente la veracidad del asunto, por lo que los empleados de Twitter están sumidos en una completa incertidumbre que, ahora, es un poco más grande.

Los muchos problemas de Twitter

“La parte fácil para Musk fue comprar Twitter y la parte difícil es arreglarlo”, opinó Dan Ives, analista financiero de Wedbush Securities en diálogo con el Post. “Será un desafío hercúleo cambiar esto”, consideró.

Aunque la adquisición de Twitter por parte del CEO de SpaceX ya es un hecho, sigue habiendo muchas personas que temen por lo que pueda suceder de ahora en adelante. El mismo fundador de Reddit elaboró un largo hilo en Twitter explicando por qué Elon Musk no debería comprarlo, ya que no comprende la complejidad del asunto ni los muchos problemas se sumarán a su ya cargada espalda.

En este sentido, TechCrunch explicó que "Musk claramente carece de una comprensión fundamental de algunos problemas graves que enfrenta la empresa, algunos de los cuales solo podrían resolverse mediante una mayor inversión en áreas clave". Las áreas de seguridad que preocupan a Musk, por ejemplo, no se solucionarán desmantelando la empresa. La moderación de contenido es otro asunto del que el multimillonario no tiene ni idea: un algoritmo no es suficiente, sino que se necesitan muchas personas para llevarlo adelante.

Twitter enfrenta grandes problemas económicos

Musk les ha dicho a los inversionistas que planea duplicar los ingresos en tres años y triplicaría la cantidad de usuarios diarios que pueden ver anuncios en el mismo período, aunque ofreció pocos detalles sobre cómo lograría esos objetivos.

Elon Musk ya había advertido

A mediados de junio, Musk se reunió con empleados de Twitter en una videollamada, poco después de que el CEO de Tesla le enviara un mail al personal de la automotriz donde decía que el trabajo remoto "ya no era aceptable". "¿Qué pasará con nosotros?", fue una de las preguntas que hicieron los trabajadores. “Si alguien solo puede trabajar de forma remota y es excepcional, no tendría sentido despedirlo. Definitivamente no estoy a favor de las cosas que están locas”, calmó las aguas Musk.

Sin embargo, alertó que eso no era motivo para relajarse. Musk dejó en claro que prefiere trabajar en persona y advirtió que iba a controlar con los gerentes que los empleados remotos esten contribuyendo positivamente a la empresa. Además, sentenció: "Si alguien está logrando cosas, genial, lo amo. Si no, ¿por qué están aquí?. El que no haga bien su trabajo será despedido".

Por otro lado, en la videollamada con sus próximos empleados, Musk aseguró que la compañía "necesita mejorar su salud" financieramente y reducir los costos. Y, aunque no dijo que iba a hacer recortes de personal, tampoco lo negó. En cambio, dejó la puerta abierta a posibles despidos una vez que el acuerdo se concrete. Ahora, eso puede volverse realidad.