Mientras se ocupa de Tesla y SpaceX, mientras se pelea con el escritor Stephen King y la política Alexandria Ocasio-Cortez, mientras despide empleados y directivos, Elon Musk también desarrolla el nuevo Twitter poco a poco. Y entre las nuevas funciones que desarrolla el empresario está la de un muro de pago para videos (Paywalled Video), muy similar a lo que hace OnlyFans y también parecido a lo que quiso hacer Twitter, sin éxito, hace un más de un año atrás.

Una de las grandes problemáticas que Elon Musk había advertido antes de su desembarco en la red social era la necesidad de generar ganancias por fuera de los anunciantes. Ya lo dejó en claro con los ocho dólares por mes que cobrará a los usuarios que estarán verificados, y ahora también apura a los empleados que quedan en Twitter para que desarrollen un muro de pago para los videos.

¿Cómo funcionaría? La idea es bastante similar a la de OnlyFans: que cada quien que publique un video pueda cobrar para que los usuarios lo vean, y Twitter se quedaría con una parte de las ganancias. Así se desprende de la información que obtuvo el Washington Post de un correo interno de la compañía.

Elon Musk tiene como objetivo que la función, llamada Paywalled Video, se lance lo antes posible, con la idea de que se estrene dentro de las próximas semanas.

Elon Musk apura, pero Twitter duda

Pese a la búsqueda de que Paywalled Video salga rápido, el equipo de Twitter tildó a la iniciativa de "alto riesgo". Según un mail enviado por un empleado del equipo de Confianza de Producto, el proyecto tiene "riesgos relacionados con el contenido protegido por derechos de autor, los problemas de confianza del creador/usuario y el cumplimiento legal". Además, aseguró que la función se someterá a una breve revisión interna sobre esos problemas antes de seguir adelante.

Algo similar ya había pasado antes. A mediados del año pasado, Twitter evaluó la posibilidad de un "Súper Follow", un sistema de suscripción paga para ver contenido exclusivo. Sin embargo, la red social descartó esa posibilidad.

La función "Super Follow", que finalmente fue descartada

No está claro si la función estaba en desarrollo antes de que Musk asumiera el control, pero el cronograma acelerado les da a los equipos de revisión interna de la compañía solo tres días para proporcionar comentarios sobre los riesgos potenciales.

¿Por qué apura tanto Elon Musk? Lo más factible es que sea para cumplir promesas. El CEO de Tesla adquirió Twitter por 44.000 millones de dólares, pero no todos eran suyos, sino que muchos fueron obtenidos a través de préstamos e inversiones. Quienes dieron su dinero confían en Musk y su promesa de que la red social iba a ser rentable rápidamente.

El cambio de Twitter

Si se aprueba, la función de video pago marcaría un cambio significativo para la plataforma, que es mejor conocida como un lugar para que los usuarios compartan públicamente pensamientos breves, memes y enlaces. Recientemente, Twitter incursionó en el audio en vivo con una función llamada Espacios y comenzó a experimentar con funciones premium, como un "frasco de propinas" para creadores de contenido y una opción de "Superseguimiento" que permite a los tuiteros populares cobrar una tarifa de suscripción por contenido adicional.

El cambio de video también podría empujar a Twitter, que es inusual entre las principales redes sociales por permitir desnudos y pornografía consensuada, a competir con sitios que se especializan en contenido para adultos, como OnlyFans.

Esta nueva herramienta funcionaría de la siguiente manera: "cuando un creador compone un tweet con un video, el creador puede habilitar el muro de pago una vez que se haya agregado un video al tweet". Luego pueden elegir de una lista preestablecida de precios, como 1, 2, 5 o 10 dólares.

Las maquetas de la función vistas por el Post muestran un tweet con cuatro imágenes. Tres se pueden ver de inmediato, mientras que el cuarto está oculto, con un ícono de candado y el mensaje "ver por USD 1". Pagar esa cantidad desbloquearía el video, y el creador recibiría dinero a través de Stripe mientras que Twitter tomaría una cantidad no especificada. Los usuarios que no hayan pagado no podrán ver el video, pero podrían darle me gusta o retuitear el tuit.

Tampoco se especifica qué tipos de videos pueden publicar los creadores, aunque plantea la preocupación de que los usuarios puedan publicar contenido con derechos de autor o usar la función para estafar a otros. Un empleado de Twitter, que habló bajo condición de anonimato para discutir los planes internos, dijo que parecía una función que probablemente se usaría, al menos en parte, para contenido para adultos.