Si el desempleo es un grave problema en muchos países del mundo, también lo es el empleo en condiciones no convenientes o que no se acercan a las expectativas. Las personas trabajadoras de Argentina son las más insatisfechas de la región. Según una encuesta del portal de empleos Bumeran, casi 7 de cada 10 asalariados no están conformes con su empleo. Este número no sólo es el más alto de la región, también está sobre las cifras obtenidas en las ediciones anteriores del mismo estudio.

"Balance 2022 y expectativas 2023" es una encuesta en la que participaron 8204 personas trabajadoras de la región: 1684 de Argentina, 1270 de Chile, 2532 de Ecuador, 1215 de Panamá y 1503 de Perú. Cuenta con dos ediciones anteriores realizadas en los años 2021 y 2020.

En Argentina, el 67% de las personas encuestadas respondió que no está conforme con su trabajo. Este número está por encima del promedio de la región, 56%, y de cada uno de los países participantes: dijeron que no el 40% en Perú, el 57% en Ecuador, el 60% en Chile, y el 66% en Panamá.

“En 2021, el 64% no estaba conforme. En el 2020, el 66% respondía de esta forma. En otro estudio realizado durante el 2022, les preguntamos si querían renunciar a su empleo. El 71% respondió que sí. Sin dudas, la pandemia generó cambios irreversibles en el mundo laboral: hoy las personas quieren trabajar de lo que les gusta”, afirma Federico Barni, CEO de Jobint.

Respeco a la paga, el 61% de las personas argentinas no está tampoco conforme con su sueldo. Pasa lo mismo con el 55% de los panameños, el 58% de los ecuatorianos, el 58% de los peruanos, y el 65% de los chilenos. En promedio, el 59% de la región está inconforme con su remuneración.

En relación con los datos de las ediciones anteriores, la disconformidad salarial en Argentina bajó. El 70% no estaba satisfecho con su remuneración en 2021, y el 63% en 2020.

El 33% solicitaría un aumento de entre un 20% y un 40%, el 26% entre un 15% y un 20%, el 25% más de un 40%, el 13% entre un 10% y un 15%, y el 3% entre un 5% y un 10%. En la región, el 25% optaría por un aumento de entre un 20% y 40%, un 24% de entre un 15% y un 20%, otro 24% de entre un 10% y un 15%, el 19% de más de un 40%, y el 8% de entre un 5% y un 10%.

“En el 2022 realizamos un estudio que arrojó que, con 632 dólares MEP por mes, el salario argentino promedio es el más bajo de la región. No llama la atención, entonces, que los argentinos quieran incrementos salariales superiores a los que desean el resto de los países”, explicó Barni.

En contraste, la percepción de las personas argentinas respecto a su año laboral es buena. Frente a la pregunta “¿alcanzaste los objetivos laborales que tenías determinados para el 2022?”, el 72% respondió “sí, estoy muy conforme”. Solo un 28% dijo no haberlos cumplido.

Cuando se les pregunta “¿consideran cambiar el rumbo laboral?”, nuevamente los datos reflejan la inconformidad de las personas argentinas con su trabajo actual. El 56% dice estar analizando cambiar de rumbo y el 28% dice que sí porque no se encuentra cómodo o cómoda en su empleo. Esto significa que un 84% está considerando cambiar de trabajo. Solo el 16% no está pensando hacerlo.

En la región el 53% lo está analizando, el 29% lo considera y el 18% no. En los diferentes países la mayoría de las personas encuestadas dijo estar analizando cambiar de rumbo.

¿Cuáles son las expectativas laborales en 2023 para quiénes tienen y quiénes no tienen empleo? En Argentina, el 51% espera conseguir un trabajo y dejar de estar desempleado o desempleada, el 20% quiere cambiar de trabajo, el 19% es muy optimista, el 4% no tiene expectativas, el 3% desea ser ascendido, el 2% no cree poder cambiar de trabajo, y el 1% no estima conseguir trabajo.