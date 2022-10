Horizon Worlds, la red social de realidad virtual que pertenece a Meta, y aplicación insignia de "metaverso" de la compañía de Mark Zuckerberg, comunicó que sufre problemas de calidad. Por su parte, el equipo que la construye no la utiliza mucho, según se dio a conocer en notas internas obtenidas por The Verge.

"Desde su lanzamiento a fines del año pasado, hemos visto que la tesis central de Horizon Worlds, una red social síncrona donde los creadores pueden construir mundos atractivos, es sólida", escribió el vicepresidente de la compañía, Vishal Shah, en un documento interno.

Sin embargo, advirtió que los comentarios de creadores, usuarios, probadores de juego y muchos integrantes del equipo aseguraron que el peso agregado de los cortes, los problemas de estabilidad y los errores "hacen que sea demasiado difícil para nuestra comunidad experimentar la magia de Horizon".

"En pocas palabras, para que una experiencia se vuelva placentera y retentiva, primero debe ser utilizable y estar bien diseñada", consideró Shah.

Metaverso de Meta, ex Facebook

En diciembre del 2021, la empresa lanzó la plataforma multijugador en los visores Meta's Quest. Ya a principio del 2022, el lanzamiento alcanzó a 300.000 usuarios y creen que pronto se podrá aplicar a dispositivos celulares y computadoras, por medio de una versión web.

El primer posteo de Mark (a la izquierda) y los últimos avances a la derecha

A pesar del gran avance que realizó Meta en los últimos meces respecto al mundo conocido como Metaverso, la calidad actual de los gráficos de Horizon Worlds quedaron en el camino, si se lo compara con sus competidores, como Fortnite.

Mark Zuckerberg publicó, hace unas semanas, una captura de pantalla de su avatar en Horizon Wolds para celebrar el lanzamiento, pero los memes no se hicieron hacer esperar. Por las repercusiones que tuvo en las redes, el creador de Facebook publicó una imagen de seguimiento de un avatar más avanzado, y le dijo a sus seguidores que irá compartiendo información sobre las "actualizaciones importantes de Horizon y gráficos de avatar".

Uno de los principales problemas de la mala calidad del "juego", que señalaron de la empresa, que haría que no avance, es que los creadores y trabajadores de Meta, no utilizan tanto tiempo el producto como deberían. Los trabajadores dedicados a Horizon Worlds no ingresan tanto a la realidad virtual para poder entender con detalle que mejoras se pueden realizar y cuáles son las características que buscan los jugadores, por lo que solo se encuentran actualizando de forma sistemática los algoritmos, pero no la calidad del contenido.