El cofundador de Netflix, Reed Hastings, reveló que dejará su cargo como CEO de la empresa y le dará el lugar a su socio y codirector ejecutivo, Ted Sarandos, quien se hará cargo del puesto junto a Greg Peters, el director de operaciones de la plataforma de streaming.

La decisión de Hastings se dio a raíz de la pérdida de suscriptores que sufrió el servicio a mediados de 2022. A pesar de que luego pudo recuperar algunos millones, la cifra no fue suficiente para que el empresario se quede.

El anuncio sobre su salida coincidió con el informe de resultados del cuarto trimestre, que detalló una suba de 7,66 millones de suscriptores pagos globales durante el período, superando su predicción inicial de 4,5 millones. Aún así, el reporte publicado alertó de un desplome en las ganancias.

Redd Hastings renuncia a Netflix.

“Nuestra junta ha estado discutiendo la planificación de la sucesión durante muchos años”, detalló Hastings en la carta de renuncia, en donde le cedió su puesto a Sarandos y Peters.

Además de su renuncia, también hubo otros cambios dentro de Netflix: la actual directora de la unidad global de TV, Bela Bajaria, fue ascendida a directora de contenido, el título que anteriormente detentaba Sarandos. Por su parte, el director de películas originales, Scott Stuber, fue nombrado presidente de Netflix Film.

Netflix anuncia el catálogo de películas 2023

A pesar de la gran baja de clientes que sufrieron durante el año pasado, la plataforma de streaming logró repuntar gracias a algunas de sus producciones: la serie de Jeffrey Dahmer, el spin-off de Merlina Addams y la película Glass Onion, entre otros productos, acumularon millones de horas de reproducción e hicieron que los clientes de Netflix se quedaran.

Ahora, el servicio lanzó un trailer promocional con todos los títulos de películas que se estrenarán este año. A diferencia de los años anteriores, que el plan era estrenar una película por semana, siendo 70 en total, ahora el número bajó a 30.

Entre el total de lo que se estrenará este año, son Extraction 2, The Heart of Stone, You People. Your Place or Mine, y Leave the World Behind algunas de las películas a lanzarse este año.