La misteriosa serie 1899 es uno de los lanzamientos más recientes de Netflix. De los mismos creadores de Dark, otra de las producciones exitosas del catálogo, el formato ya fue visto por millones de espectadores en todo el mundo. Pero surgió una fuerte polémica en los últimos días: una ilustradora brasileña asegura que es un plagio de su cómic Black Silence. Los autores de 1899 lo niegan, y un análisis exhaustivo de ambos productos indica que la acusación podría no ser del todo cierta. ¿Quién tiene razón?

Una dibujante de cómics oriunda de Brasil, Mariana Cagnin, quien apuntó contra Netflix ya que afirma que el argumento de 1899 "es idéntico" a su novela gráfica Black Silence, publicado en 2016, y que no le dieron ningún crédito. "Estoy en shock", expresó en su cuenta de Twitter, en donde hizo un hilo evidenciando el supuesto plagio.

"En el futuro, los días de la Tierra están a punto de terminar. Un equipo de astronautas es convocado para reconocer un planeta que puede ser la única oportunidad de supervivencia humana", dice la sinopsis de Black Silence, el comic protagonista. En su portada, la historieta muestra un triángulo negro, similar al del poster de 1899.

"Todo está ahí: La Pirámide Negra. Las muertes dentro de la nave/nave. La tripulación multinacional. Las cosas aparentemente extrañas e inexplicables. Los símbolos en los ojos y cuando aparecen", sostuvo Cagnin en su hilo de Twitter.

Cómo sucedió el supuesto plagio

¿Pero, cómo llegó a los productores de Netflix la historia de un cómic brasileño? La dibujante contó que en 2017 fue invitada por la embajada de Brasil a participar en la Feria del Libro de Gotemburgo, una feria internacional muy famosa e influyente en Europa. Allí participó de paneles y distribuyó el cómic Black Silence "a innumerables editores y personas en el negocio".

"No es difícil imaginar que mi trabajo llegue a ellos. No solo entregué el cómic físico, sino que también puse a disposición la versión traducida en inglés", recordó. "Mi sueño siempre ha sido ser reconocida a nivel nacional e internacional por mi trabajo. Y ver que esto suceda realmente me rompe el corazón", lamentó.

El director y guionista de 1899 Baran bo Odar negó de forma rotunda las acusaciones. "Desgraciadamente no conocemos a la artista, ni su obra ni el cómic. Nunca robaríamos a otros artistas porque nos sentimos artistas. También nos comunicamos con ella, así que esperamos que se retracte de estas acusaciones. Internet se ha convertido en un lugar extraño. Por favor, más amor en lugar de odio", expresó.

El guionista compartió en su cuenta de Instagram las palabras de apoyo de un ejecutivo de Netflix, que también desmintió la denuncia de plagio y defendió tanto a bo Odar como al otro guionista, Jantje Friese. "Son dos personas increíblemente talentosas y se esfuerzan mucho en crear sus propias historias ORIGINALES. Me da mucha rabia y tristeza ver a tantos seguir a las masas, sin saber de lo que hablan. '1899' es un proyecto especial en el que han estado trabajando durante muchos años y no tiene nada que ver con el cómic. Pero si vieras la serie y leyeras el cómic, lo sabrías, y no tendríamos esta conversación. Siempre me quedaré y los defenderé porque sé que lo que crean siempre es algo único".

¿1899 realmente plagió a Black Silence?

De alguna forma, la autora de Black Silence admitió que su comic no es tal cual a 1899, sino que, según ella, está presente en ciertos aspectos. "Black Silence es una obra corta, casi un cuento. Es muy fácil, en 12 horas de proyección de la serie, diluir todas estas 'referencias', pero la esencia de lo que creé está ahí", dijo.

Para ver cuál de las dos partes de la discusión tiene razón, la periodista Kayla Cobb del medio especializado Decider leyó Black Silence y analizó minuciosamente sus posibles similitudes con 1899. Pero, salvo algunos elementos en particular, no encontró pruebas que demuestren el robo de copyright y tildó a las acusaciones de ser una "exageración".

Supuestas similitudes entre Black Silence y 1899

"Los tres detalles más importantes que comparten son una tripulación diversa, las mencionadas pirámides y el espacio exterior. Incluso estas pocas similitudes se rompen cuando se examinan realmente", señaló la periodista.

"Mientras que 1899 utiliza múltiples culturas e idiomas para llevar su historia en direcciones nuevas e interesantes, Black Silence adopta un enfoque más tradicional", consideró. También hizo referencia a que "la tripulación de Black Silence tiene lugar en una nave espacial, y la tripulación y los pasajeros de 1899 están en un barco de vapor".

También ahondó en las pirámides dentro de ambos formatos, y uno de los puntos que la creadora cree que fue plagio, y justificó: "En 1899, las pirámides se utilizan como un dispositivo que controla las simulaciones en curso que ocurren en esta serie. Son básicamente un control remoto. En Black Silence, la tripulación aterriza en un planeta que contiene una enorme pirámide negra que lentamente vuelve loca a la tripulación".

Pirámides dentro de Black Silence, el cómic de Mariana Cagnin.

"Las pirámides son claramente malignas en este cómic, mientras que son neutrales en la serie de Netflix", consideró Cobb.

En ese sentido, la periodista justificó que "la única otra conexión importante entre estas dos propiedades es el espacio como escenario", y que aún así no deja de ser una "exageración" la acusación por parte de la creadora de Black Silence.

Por otro lado, la presencia del suicidio en ambos formatos hizo que Cagnin lo señalara como otro plagio a su historia. "Esa es otra afirmación difícil de creer. Los códigos en Black Silence y 1899 no se parecen en nada, y los suicidios en ambas obras son drásticamente diferentes", sentenció la periodista.

No hubo plagio, sino solo elementos comunes a la ciencia ficción, concluyó la especialista. "Después de haber visto la serie y leer el cómic, no encuentro que hayan plagiado el trabajo de Mariana Cagnin. En vez de eso, parece ser que ambas producciones usaron los mismos recursos de la ciencia ficción. Pueden ver la serie en paz".