2022: año récord en contenido original para los SVOD

Un informe publicado por Variety muestra el estado real del negocio del streaming, el gran game-changer en el paisaje audiovisual de la última década. 2022 será el año en el que mayor cantidad de contenido original se ha distribuido en las plataformas de SVOD. Los 16 servicios más extendidos (sobre todo en los EE.UU., pero no exclusivamente) estrenaron durante la temporada 996 contenidos entre series, películas y shows. Es un crecimiento enorme y récord. Pero detrás de eso hay otras cuestiones.

Cuando se ve por empresas, queda claro que el mayor creador de contenido original es Netflix, con 439 títulos -todos de distribución global- a lo largo del período. Siguen detrás Discovery con 80; Prime Video con 75; HBO Max con 66. Disney+ está en octavo lugar con 50 contenidos. Lo de Netflix tiene una explicación: solo es streaming. El resto de los jugadores tienen otros negocios (dentro y fuera del audiovisual). Netflix es mucho más un estudio cinematográfico de tipo "clásico" que cualquiera de las demás empresas.

Pero hay un problema serio: la inversión en contenidos y el crecimiento en suscriptores no implica ganancias. De hecho, todo el sector enfrenta pérdidas y deudas gigantescas que solo pueden resolverse con un ajuste en la proporción de gastos. El informe indica que esto no va a suceder en 2023, dado que las empresas ya han presentado sus planes de negocios y que la mayoría de los contenidos se crean con años de anticipación, pero sí que el auge de los contenidos para plataformas ya llegó y no va a durar.

Lo más probable en los próximos años es que los contenidos de aire y cable tradicionales sean finalmente "depositados" en los circuitos de streaming, y que las creaciones originales se planeen con la mirada puesta en la ganancia. Y si bien la mayoría de las empresas está cumpliendo con sus metas en cuanto a cantidad de suscriptores, el gasto en contenido original es demasiado grande, producto de la enorme competencia entre las plataformas. Allí también deberá venir algún tipo de "limpieza" (como sucedió en el cable cuando el auge del espectro digital) o cambio.

Así las cosas, el sector se encuentra en su apogeo, previo a lo que todos avizoran como una crisis que ya comenzó con las enormes correcciones que Wall Street hizo en el precio de las acciones de Netflix, Disney y otras firmas. En el fondo, negocios son negocios y el inversor va a lo seguro: lo que fue disruptivo en 2012 hoy es parte del paisaje "normal" y requiere, para sobrevivir, someterse a las reglas de la oferta y la demanda. Y de las ganancias sobre la inversión.