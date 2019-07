Mil millones de veces. Tal es el número: es la cantidad de veces que usuarios de Internet vieron el video oficial del himno de Queen "Bohemian Rhapsody", un auténtico récord para un contenido creado en 1975, cuando el videoclip era la excepción a la regla y la vida digital no entraba en las perspectivas de nadie. Por supuesto, esta es la cifra para el clip alojado oficialmente: hay miles de usuarios que lo han copiado y subido a sus propias cuentas, lo que multiplica el impacto. Pero el número oficial solo es absolutamente asombroso.

Los miembros de Queen lanzaron una convocatoria para videos generados por usuarios

Para celebrarlo, los dos miembros vivos de la banda, el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor, anunciaron la aparición de una versión restaurada en alta calidad de imagen y sonido del célebre clip. Y también decidieron lanzar una especie de concurso para contenido generado por usuarios alrededor de tres canciones: "Dont stop me now", "A Kind of Magic" y, obviamente, "Bohemian Rhapsody", cuyas bases se encuentran en la dirección web www.yourethechampions.com. El primer tema está reservado a bailarines; el segundo, a artistas visuales; y el tercero, a músicos y cantantes. Por supuesto, no necesariamente deben ser "profesionales".

Una de las claves del negocio del entretenimiento es la creación de comunidades

La canción tuvo un enorme pico de popularidad desde el segundo semestre del año pasado cuando la película Bohemian Rhapsody, biografía de Freddie Mercury y de la banda -que le diera al actor Rami Malek el Oscar al Mejor actor- se convirtió, contra toda crítica y con muchos problemas de producción, en un éxito global. Esto también redoró los blasones de todo el catálogo de la banda, y lo interesante del festejo consiste en la manera como se aprovecha la "conversación" en redes y la interacción entre los creadores profesionales y los usuarios. En ese puente posible gracias a la maleabilidad de las herramientas digitales se encuentra una gran parte del éxito de muchos de los contenidos actuales. Cuando se pregunta por qué marcas establecidas encuentran un éxito muy grande hoy, hay que tener en cuenta cómo esas "marcas" (bandas de rock, películas, comics, etcétera) se convierten en el motivo para el crecimiento de comunidades alrededor de ellas. Queen, un poco por su trayectoria llena de clásicos y otro poco (mucho) por la oportunidad multimedial que le otorgó el éxito de la película, es de esos fenómenos que crean una comunidad alrededor. Pero ya no es la admiración por el artista sino la manera como artistas y fans crean una especie de sinergia la que sostiene el éxito. Un ejemplo de cómo la comunidad digital puede retroalimentarse con un contenido de éxito, más allá del tiempo que lleve en circulación.