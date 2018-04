Dijo el poeta que abril era el mes más cruel. Dado que ya se cruzó la mitad del mes y que seguimos sin que las películas superen los 100.000 espectadores en el fin de semana, podemos decir que la esperanza de que mejorasen los promedios de marzo -de los más bajos de la década- se esfuma, salvo por el hecho de que el próximo jueves se lanza el hipertanque de Marvel Los Vengadores: Infinity War, que ya agotó muchas funciones de venta previa. Pero lo que hay es un páramo.

Volvió a ganar Rampage, y se consolida Dwayne Johnson como uno de los pocos actores que arrastra público a las salas (ya tuvo un triunfo con más de un millón y medio de espectadores en el primer trimestre con Jumanji). Aunque la aventura con monstruos no es un éxito fenomenal dado el estado del negocio, sigue con buen ritmo. En segundo lugar, aunque ganó el viernes, quedó la producción argentina Perdida, y es el primer filme nacional en el presente año que llega tan alto, aunque los números, dado el tamaño del lanzamiento, son un poco decepcionantes. Ante esto hay un atenuante: la película se estrenó con la calificación "apta para mayores de 18 años", que impide que los menores de esa edad entrar en las salas, siquiera acompañados (a diferencia del límite de 16, donde se puede ingresar acompañado de padre o tutor). Así que el número, dada tal restricción y el peso que tiene entre cierto público joven el elenco, es en realidad bastante bueno.

En la lista se ve, además, que hubo cuatro estrenos entre lo más visto. De esas cuatro películas, más allá de Perdida, una es de terror (No sigas las voces), una de animación para chicos (Gnomos al ataque) y otra es una comedia europea con elenco conocido (Madame). En la lista en general, el terror abunda (Verdad o reto, Un lugar en silencio, la mencionada No sigas las voces), lo que muestra que, después de la aventura gigante para todo público, es el género que mejor funciona. Todos los estrenos de este tipo figuran en el top ten más allá de la competencia o no de grandes tanques, lo que muestra un sector de público muy sólido. Entre esos espectadores fieles y los de la animación infantil, el negocio tiene un piso interesante, aunque el resto de los estrenos no ayude. Eso explica a veces la sobreabundancia de esta clase de títulos.

Aparte, hubo mucha gente esta semana en la vigésima edición del Bafici, con muchas entradas agotadas. Ese público no se refleja en la tabla, y dado que mucho pasa por salas que están fuera del circuito comercial, es difícil estimar un total absoluto. Las cifras oficiales -a partir de las entradas vendidas- dicen que en los diez días de muestra hubo 390.000 espectadores. El Bafici es un evento cultural enorme, y también -alguien alguna vez se dará cuenta- un motor económico. Más, en la nota de la página 23.