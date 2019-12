Arte

Sergio De Loof, ¿sentiste hablar de mí?

¿Sentiste hablar de mí? es la respuesta de Sergio De Loof a la invitación del MAMBA a celebrar su legado. Es una obra faraónica en la que se dan cita pasillos palaciegos, obras de teatro, una tienda que vende sus creaciones, una biblioteca, un carnaval. El recorrido incluye vestimentas, sus diarios, una selección de materiales documentales inéditos, sus intervenciones en la revista Wipe, sus pinturas e instalaciones desde mediados de los ochenta hasta hoy.

Cine

Cine Argentino

Hasta el 29 de diciembre

Figueroa Alcorta 3415

MALBA Cine

Entrada $140

Como el lector sabe, hay muchas más películas argentinas -se estrenan más películas argentinas- de las que se sabe que se estrenan. Así funcionan los circuitos de exhibición y distribución hoy (y no solo para el cine nacional): importa poco y nada la exhibición de lo que no vende pochoclo -y no tenemos nada contra lo que sí vende, pero el negocio vive constantemente en esa ceguera. Así, algunos de los títulos más interesantes del año, son empujados al circuito pequeño de cine de arte, otro problema. Uno de los espacios en los que estas películas resisten e intentan encontrar su público es el Malba. Hoy podemos encontrar -y seguirá hasta fin de año- una selección notable de películas argentinas que deberían haber corrido mejor suerte. Hay varios documentales: ya hablamos aquí de Fondo, de Alejandro Bercovich, que sigue funcionando bien, por ejemplo, sobre la conflictiva relación entre la Argentina y el FMI; se puede ver Malamadre, de Amparo Aguilar, sobre las contradicciones entre el mandato sobre la maternidad y la realidad del asunto; también Banda de chicas, de Marilina Giménez, sobre las mujeres y la música rock y pop en nuestro país; Los Knacks, de Gabriel y Mariano Nesci, un retrato de un grupo musical al que el tiempo y las circunstancias transformaron en algo de culto; y Latinoamérica: territorio en disputa, un filme sobre la realidad del sub continente por Nicolás Trotta y Esteban Cuevas. Y a estos hay que sumarle dos títulos: Las buenas intenciones, de Ana García Blaya, por mucho de las mejores películas (no solo argentinas) del año, sobre una familia disfuncional; y La Botera, estreno de este jueves, una historia en los márgenes de la ciudad, realizada por Sabrina Blanco. Todo bueno y nuevo. Días y horarios: https://malba.org.ar/

Teatro

Orillera

Sábado 22.30

Valentín Gómez 3378

El Extranjero

Entrada $400

La vida en las orillas, en una ciudad costera, y qué sucede cuando se desata una tormenta que es tanto física como espiritual. La compañía de Totó Castiñeiras, a través de una creación colectiva estructurada mediante cuadros aparentemente independientes, qué implica vivir en los márgenes y estar sujetos a sus azares. Última función del año: imperdible.

Música

Pedro Aznar

Sábado a las 21

Corrientes 860

Teatro Ópera

Entradas desde $ 600

Pedro Aznar vuelve a Capital Federal, para cerrar el año, presentando su nuevo show, junto a su banda, formada por: Alejandro Oliva en Percusión, Julian Semprini en batería, CoquÍ Rodriguez en guitarras y Federico Arreseygor en teclados. En su nuevo show, Pedro hará un recorrido por su trayectoria y estrenará temas nuevos.

Estelares

Sábado a las 22.30

Balcarce 460

La Trastienda

Entrada $800

Estelares presenta “Constelación de Canciones”, un show especial donde la banda interpretará canciones que habitualmente no se escuchan en vivo y no se tocará ninguno de los clásicos hits que el grupo ha conseguido a lo largo de su trayectoria. Adicionalmente, la lista de canciones contendrá algunos de los temas de su último y bien recibido octavo disco de estudio, Las Lunas