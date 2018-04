Hace casi una década que escribimos esta columna sobre sexo en el cine y pornografía. Como se habrán dado cuenta, tambiuén la usamos para hablar de otras cosas. AquI hemos analizado las elecciones estadounidenses, llas censuras en ciertos países, los hábitos de consumo, la situación de la mujer dentro y fuera del porno. Incluso hemos hablado de teoría cinematográfica. En fin, contrabandismo puro.

Pero noto que, en todos estos años, no hice explícita mi posición respecto de la pornografía. En general creí que no hacía falta: si uno recomienda ver una pelïcula pornogräfica es porque está a favor del género. Incluso cuando -como hemos hecho habitualmente- las recomendamos por razones diferentes del sexo. Sin embargo, hay matices: no me gusta todo el porno como no me gusta toda la animación. O no me gustan todas las películas. Mi defensa del porno se basa en una defensa irrestricta de la libertad de expresión, y de algunos otros detalles que vamos a intentar aclarar.

En primer lugar, uno de los grandes argumentos contra el porno consitió -todavía consiste, desgraciadamente- en vincularlo con la violencia sexual y el delito. Lo segundo solo es así cuando el porno es ilegal, pero ya llegaremos a eso. Lo primero debe ser completamente negado de una vez por todas. Está absolutamente comprobado que no hay más violaciones por el acceso a la pornografía legal que antes. El. mismo argumento es el que se le aplicaba (aún algunas mentes con sinapsis defectuosas lo hacen) al cine violento. No, la cosa no funciona así. La legalización del porno en los EE.UU. fue producto de varias controversias que llevaron a que el gobierno de Richard Nixon pidiera que una comisión bicameral y bipartidaria, con la participación de científicos, examinara el impacto de la pornografía en la sociedad. Nixon, cristiano ferviente y conservador acérrimo, creía que el estudio iba a demostrar que el porno era nocivo y, por lo tanto, le iba a dar el pie para prohibirlo, porque las controversias de entonces giraban alrededor de la libertad de expresión. Si el porno era veneno, se podía prohibir el veneno sin necesidad de tratarlo como una forma de expresión artística.

Pero la American Commission in Obscenity and Pornography, que incluía clérigos de diferentes confesiones, psicólogos, médicos, sociólogos y los legisladores de ambos partidos, concluyeron en 1973 dos cosas. Una, que no se podían imponer valores morales o individuales por ley (esto, y no "bajen los impuestos" es el liberalismo, amigos); dos, que el porno era inocuo. Es decir, que uno no salia a violar vírgenes después de ver Garganta Profunda. Como no salió a matar comunistas quince años más tarde tras ver Rambo III (donde los buenos eran los talibán...pero esa es otra historia).

Mencionar el caso de los Estados Unidos es central porque, al tratarse del mercado que más consume entretenimiento, las reglas y argumentos que suele aplicar funcionan como modelo para el resto de América. Porque el porno empezó a ser legal en Dinamarca y Suecia en 1969, y eso generó una ola en Europa que llegó cuatro años más tarde a nuestro continente. En la Argentina no estábamos para andar discutiendo esas cosas entre 1973 y 1983, pero entre las primeras cosas que hizo el gobierno de Raúl Alfonsín figuró la abolición de la censura cinematográfica y, como coletazo, la legalización del porno. Cosa curiosa: nunca se desarrolló en la Argentina una verdadera industria XXX, a pesar de ser uno de los primeros países de la región en legalizar (sí, bueno, siempre nos gana Uruguay en eso de los derechos, punto para los orientales).

Ahora bien: cuando Internet colocó el porno al alcance -perdón- de la mano, cuando las tecnologías ya no de difusión sino de creación y registro de imagen y sonido se volvieron accesibles a cualquiera, hubo un salto del porno al sexo. Porque el porno no es sexo, el porno es una forma -menor si se quiere, pero por falta de ambición y presupuesto de sus hacedores- de arte, un medio de expresión, una estilización (es decir, una falsificación, también) de un acto natural que se muestra de tal modo que pueda causar excitación en el espectador. Acá tenemos que ser claros: no todo registro de sexo excita. Solo es el contexto y la forma en que tal registro se lleva a cabo, el modo en que se ve, lo que genera eso. Así como no toda persona que se resbala con una cáscara de banana causa risa, pero algunas, sí. Por eso es que el uso de imágenes privadas, de intercambio de fotos de desnudos, etcétera, no puede considerarse pornografía: son parte de una comunicación privada, no buscan estilizar nada sino informar a otro(s) de la excitación personal de un individuo. El problema es que este porno "casero" ha invadido las redes. También que el depredador sexual, que siempre es la excepción, tiene mas medios a mano gracias al anonimato que Internet provee. Pero eso no tiene relación con la pornografía. Más bien, en estos casos, el porno es la víctima y no el victimario.

Pero hay una noticia aquí, y podrïa ser una buena. Si las pèrsonas ya no necesitan del material pornogräfico como incentivo al coito porque tienen otras tecnologías más personales, quizás el porno pueda desarrollarse como ingrediente del arte mayor del cine. Eso es lo que estuvo a punto de pasar en los años 70. Pero sucedían varias cosas: aunque algunos intérpretes consideraban que estaba bien desnudarse y hacer escenas sexuales, todavía los medios norteamericanos -y el público de la América profunda, mayoria a la hora de ir al cine- eran bastante conservadores y se escandalizaban con una teta al descubierto. AquI la cosa era peor, de todos modos. Así que pocos actores del mainstream se animaban al sexo. Y en los 80 llegaron el VHS, el SIDA y Reagan. Lo primero abarató la producción, que se hizo más rápida y descuidada (y la llevó el cine, pantalla para muchos, a la TV del hogar, para pocos o solo uno). Lo segundo, generó pänico respecto del desenfreno sexual de la era disco. Y lo tercero sumió a los EE.UU. en una retórica reaccionaria. Sumemos que el negocio estaba en el gran espectáculo familiar con efectos especiales -y sin tetas-, y listo. Por eso es que hoy, liberados de prejuicios, los pornógrafos tienen la chance de volverse artistas. Veremos.