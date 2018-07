Los tanques resultaron, nuevamente, el mayor atractor de público de un fin de semana con alrededor de un millón de entradas vendidas, de acuerdo con los reportes de la consultora Ultracine. Los increíbles 2, después de haber cedido el primer puesto con Jurassic World 2, volvió al primer lugar pero no por mucho. Lo interesante es que las primeras cinco películas del top ten superaron ampliamente las 150.000 entradas vendidas cada una. Por cierto, es un fin de semana largo y las cifras no incluyen la recaudación del lunes, que (al cierre de esta edición) deberían también ser altas.

Tres de las novedades de la semana se ubicaron en los puestos más altos. La que más recaudó fue la película de terror 12 horas para sobrevivir: el comienzo, "precuela" de la serie sobre la extraña noche estadounidense donde todo crimen queda impune, y que ha venido ganando público desde su primera película en 2013. Aquí se combinan dos factores. El primero, que las películas de terror siempre tienen un público fiel. El segundo, que la difusión por medios electrónicos de las anteriores hace crecer la cantidad de público para cada nueva entrega, lo que las vuelve un poco (a veces un mucho) más exitosas que otras películas del género. En este caso, el lanzamiento fue el mejor para un filme de horror en lo que va del año, y la película ocupó el primer puesto en las recaudaciones entre jueves y viernes, hasta que los chicos comenzaron a ir al cine.

El cuarto puesto fue para el "peor estreno" Marvel del año. Después de que dos filmes de la firma (Pantera Negra y Avengers: Infinity War) ocuparan el primer puesto de la taquilla cuando su lanzamiento, Ant Man y la Avispa apenas quedó en el cuarto. Pero tuvo cerca de 160.000 espectadores, lo que para un estreno es muy bueno, y contaba con una competencia feroz de parte de otros tanques que tienen piernas muy largas todavía. Por lo tanto, no sería para decepcionarse. Lo mismo sucede con la comedia argentina Re Loca, que llegó al quinto puesto (aunque con un promedio por sala mejor que el de Ant Man) con 154.000 tickets durante los cuatro días de exhibición. Seguramente estas dos películas van a seguir sumando durante las semanas que siguen, y mucho más en la medida en que se acerquen las vacaciones de invierno.

La segunda mitad de la tabla muestra, por otro lado, que la diferencia entre las películas masivas y las que no lo son es demasiado grande. Entre el puesto cinco y el seis (ocupado por la comedia Cuando ellas quieren) hay una diferencia de quince a uno. Pero también es interesante mirar la cantidad de salas que aparecen, y tener en cuenta que "pantallas" no es lo mismo que funciones (los "tanques", salvo 12 horas..., se proyectan todo el día, mientas que estas películas solo lo hacen en algunos horarios de la tarde o la noche). Quizás estemos viendo, además, una nueva manera de explotar el cine, aunque queda claro que lo que no es tanque o no está sostenido por un fuerte aparato de promoción cae indefectiblemente por debajo de los 10.000 espectadores. El décimo puesto apenas está por las 2.200 entradas. Eso explica todo.