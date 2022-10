Jeff Bezos es conocido en todo el mundo por ser el dueño de la compañía Amazon, de la cual se despliega Prime Video, su propia plataforma de streaming que contiene una gran cantidad de producciones. Entre todos esos títulos se encuentra la serie más cara de la historia, que fue financiada por millones de dólares por pedido del hijo del magnate.

Se trata de "El señor de los anillos: los anillos del poder" una de las últimas producciones que se estrenaron dentro del catálogo de Amazon Prime estas últimas semanas, y ya es furor por sus fans de todo el mundo.

El magnate se declaró un fanático del mundo creado por J.R.R. Tolkien.

En el marco de la premiere a mediados de septiembre, Bezos asistió a la alfombra roja junto con su esposa, charló con la prensa y dio sus opiniones sobre la serie de la saga de El señor de los anillos que superó a los números invertidos para toda la producción de Game of Thrones, que rondó los 100 millones de dólares.

En ese sentido, el empresario destinó 465 millones de dólares para los ocho episodios que contienen a la serie fantástica, y ya es considerada "la más ambiciosa de la historia", además de la más cara.

Jeff Bezos, fanático de la saga de El señor de los anillos

El magnate aseguró que es un fanático de la entrega de películas, y que su abuelo fue quien le transmitió el amor por J.R.R. Tolkien, el autor de la saga, por lo que la decisión de llevar una serie sobre la trama al mundo del streaming tuvo sus razones personales.

"Me enamoré de inmediato, probablemente tenía 13 o 14 años. Me enamoré de la aventura, por supuesto, del universo detallado, de los sentimientos de esperanza y optimismo, de la idea de que todo el mundo tiene un papel que desempeñar", afirmó en la alfombra roja de la premiere de la serie.

Su amor por la saga de fantasía también pudo transmitírsela a sus hijos, quienes tambén fueron parte importante de la decisión cuando uno de ellos se acercó a Bezos para hacerle un pedido: "Después de que Amazon se involucrara en este proyecto, mi hijo se me acercó un día, me miró a los ojos, con mucha sinceridad, y me dijo: ' Papá, por favor, no jodas esto'”.

"Tenía razón. Sabemos que este mundo es importante para tanta gente, sabemos que es un privilegio trabajar dentro de este mundo y sabemos que es una gran responsabilidad", agregó entre risas.

La serie cuenta con ocho capítulos y ya está en marcha su segunda temporada.

Los anillos del poder: de qué va la serie de Amazon Prime

La serie funciona como una suerte de precuela, similar a lo que está pasando hoy en día con "House of the Dragon" y "Game of Thrones", ya que la historia que cuentan los capítulos van antes de la saga de películas y "El Hobbit".

La primera temporada se filmó en Nueva Zelanda y culmina con el ascenso de Sauron y la última alianza ocurrida entre los Elfos y los Hombres. Si bien sólo se estrenó esta primera entrega dividida en ocho episodios, la segunda temporada ya está en marcha.

Cabe recordar que en 2017 la empresa de Jeff Bezos adquirió los derechos televisivos de la historia por 250 millones de dólares, y en ese momento se comprometieron a hacer una serie que tendrían un valor estimado de mil millones de dólares.