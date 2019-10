El servicio on demand Amazon Prime Video se convirtió en el principal proveedor de películas europeas en el universo digital fuera del Viejo Continente. Así lo publicó la consultora francesa Ampere, que realizó el estudio a pedido del Observatorio Audiovisual de la Comunidad Europea. De las dos plataformas con presencia en Europa, la que más contenido europeo ha integrado es la que pertenece al trust de Jeff Bezos. El 14% del catálogo de películas corresponde a producciones realizadas allí, y están presentes en la grilla de los 20 países en los que puede disponerse del servicio (la Argentina incluido). Amazon cuenta con 3281 filmes europeos, mientras que su competidor Netflix solo cuenta con 1816. De todos modos, los servicios estadounidenses con presencia global son los principales distribuidores de cine europeo en el mundo, seguidos por China, Rusia y Australia/ Nueva Zelanda.

Es importante contar con estos números en un momento en el que la exhibición en salas retacea espacio de exhibición para todo aquello que no sea internacionalmente masivo (categoría en la que, con muy pocas excepciones, solo cae Hollywood). El vector de distribución para lo que no es directamente gran espectáculo parece ser lo digital, tanto para las producciones medias o pequeñas del propio Hollywood como para todo cine que no provenga de los grandes estudios. De allí que la cantidad de contenido europeo (la CE es el segundo territorio con mayor producción potencialmente internacional del mundo después de los EE.UU. y antes que los gigantes asiáticos como China, Japón e India). El SVOD aparece como una alternativa para casi todo el cine, y con la llegada de la próxima competencia estos números habrán de cambiar.