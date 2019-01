El rockero Andrés Calamaro defendió hoy a su colega Gustavo Cordera, que será sometido a juicio en marzo por el delito de "incitación a la violencia colectiva" a raíz de sus dichos durante una charla en una escuela de periodismo en los que sostuvo que algunas mujeres "necesitan ser violadas para tener sexo". En una publicación en su página de Facebook, Calamaro dijo que "la condena social, y la acusación penal" para Cordera "es un peligroso antecedente para todos, mujeres y hombres".

Para Calamaro, el juicio contra el ex vocalista de Bersuit, "es un ajuste moral, la construcción de una libertad acotada por la presión digital capitalista. Gustavo habló en privado y en términos hipotéticos, para un grupo de estudiantes de periodismo. Fue traicionado y traicionado por el silencio ... Si condenan a Gustavo, después queman libros y películas de cine. No queremos una nueva inquisición". Calamaro, que acaba de editar su nuevo disco "Cargar la suerte", añadió que "hablar es un lugar hipotético. La única opción penal de lo que conocemos como "libertad de expresión" es la "incitación al odio". (Cordera) No está acusado de violar a nadie."