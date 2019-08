Pocos días después de que Disney anunciara precio de lanzamiento de su servicio de SVOD exclusivo Disney+, Apple hizo lo propio con el propio, Apple TV Plus, que también saldrá al mercado estadounidense (en principio, aunque no se descarta que sea para todos los usuarios de los productos de la marca) en noviembre -sin fecha fija, se supone que luego del 12 de ese mes, cuando se lanza Disney+- y su precio será de u$ 9,99. Esa tarifa mensual está dentro de lo que se suponía en Wall Street -de acuerdo con datos de Bloomberg citados por Variety-, un número entre los u$ 6,99 de Disney+ y los u$ 12,99 del abono de Netflix. Un número bastante competitivo. Dado que Apple es, además, una marca aspiracional y sus consumidores tienen una gran fidelidad no solo a sus productos sino a su filosofía (sea la que fuere, convengamos), la tecnológica espera una fuerte cantidad de suscriptores.

Pero no es fácil por varias razones. En primer lugar, no se sabe con cuánto contenido saldrá el sistema. Apple recién ahora está invirtiendo en producción propia, y según rumores internos, se comprometió a destinar a ellos no solo los u$ 1.000 millones que anunció cuando lanzó la iniciativa y presentó hace un trimestre a las estrellas que realizarían los contenidos, sino un total de u$ 6.000 millones, lo que lo colocaría como uno de los principales inversores en esa industria, a la par de Netflix y Disney. Salvo porque nadie sabe en realidad cómo se distribuirá ese dinero y por cuánto tiempo.

Bloomberg además reveló que una de las tiras estrella de Apple, The Morning Show, protagonizada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell tiene un costo de producción de u$ 300 millones, lo que equivale a unos u$ 15,5 millones por cada hora de emisión, muy cerca de lo que costó la última temporada de Game of Thrones -por el momento, la cota más alta en cuanto a producción televisiva, en épocas donde se sigue escuchando que una hora para sistemas premium puede costar u$ 20 millones. Apple apuesta a los nombres grandes y las producciones enormes, pero es incierto que el SVOD pueda sostenerse por sí mismo. La empresa está en la misma vorágine que el resto de los mayores players del mercado audiovisual: invertir mucho para salir con fuerza. La pregunta que se hacen los inversores es si esto es sustentable a través del tiempo, y cuándo empezará a dar beneficios.

Lo que sí es evidente es que el campo está en medio de una transformación vertiginosa. Pero al mismo tiempo, mientras se gasta más de lo que se ingresa para tomar una posición de fuerza en un sector creciente y que se volverá dominante en no demasiado tiempo, los analistas económicos creen que una recesión global está a la vuelta de la esquina. En la crisis de las sub-prime, el mercado audiovisual estadounidense, que es norma internacional, tuvo una pérdida de 28.000 empleos (no fue el sector más afectado en una economía que perdió casi nueve millones de empleos en menos de dos años). Ahora se suma a este panorama incierto y oscuro que los grandes estudios tienen demasiado dinero invertido. Apple es de las principales empresas del sector y sobrevivirá: la pregunta es a qué costo.